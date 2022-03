Mammad Talibov: “Azerbaiyán no busca venganza, exige justicia para Joyalí”

Azerbaiyán conmemoró, el pasado 26 de febrero, el trigésimo aniversario del genocidio de Joyalí, una tragedia que dejó 613 fallecidos, entre mujeres, ancianos y niños. Desde la embajada de Azerbaiyán en Perú, su embajador conversó en exclusiva con La República.

Las imágenes de aquella noche quedarán grabadas en la memoria de todos los azerbaiyanos por la magnitud de la masacre sin precedentes contra la población de Joyalí perpetrada por las Fuerzas Armadas de Armenia, en el marco de su política sistemática de limpieza étnica.

De acuerdo con Mammad Talibov, el embajador de Azerbaiyán en Perú, es importante difundir la información sobre el genocidio de Joyalí en diferentes naciones , organizaciones internacionales y concientizar a las personas para que la historia no se repita en ninguna parte del mundo.

- ¿Cómo se ha recuperado Azerbaiyán después de 30 años del genocidio de Joyalí?

El genocidio de Joyalí no fue el único evento trágico, había otras ciudades de Azerbaiyán donde entraron, mataron a civiles y tomaron miles de rehenes. Poco a poco nos recuperamos, pero es imposible olvidar esas heridas. Estos crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados. Azerbaiyán no busca la venganza, exigimos justicia para Joyalí. Se ha iniciado desde 2008, por la Sra. Leyla Aliyeva, vicepresidente de la Fundación Heydar Aliyev, una campaña de sensibilización “Justicia para Joyalí”. El objetivo de esta iniciativa internacional es difundir la información sobre lo que pasó. No estamos hablando de algún evento históricamente muy lejano, estamos hablando de 1992. Hay videos, diferentes grabaciones y fotografías que atestiguan lo sucedido.

- ¿Qué logros ha obtenido la campaña Justicia para Joyalí en Azerbaiyán y en el extranjero?

El Gobierno de Azerbaiyán logró que 17 países del mundo, 24 estados de Estados Unidos y varias organizaciones internacionales reconocieran como genocidio lo sucedido en Joyalí y también exigieran llevar ante la justicia a los perpetradores. Esta es la meta más importante. Cada año organizamos diferentes eventos para difundir más información de lo que sucedió, el porqué y el cómo.

Normalmente en Armenia es un tabú hablar del tema. No admiten el crimen de Joyalí, hasta inventan algunas mentiras sobre el genocidio. Se trata de un país mono étnico y por eso existe un toque de nacionalismo allí; esto hace muy complicada la reconciliación.

"Azerbaiyán considera el conflicto terminado", contó a La República el embajador azerbaiyano Mammad Talibov. Foto: Embajada de Azerbaiyán en Perú

Mientras tanto, Azerbaiyán es un país donde conviven pacíficamente cerca de 40 etnias y representantes de todas las confesiones principales. En 2016, el papa Francisco, cuando visitó Azerbaiyán, llamó a nuestro país un modelo de tolerancia para todo el mundo.

Pero es muy difícil avanzar con el país cuando aquello niega hasta la existencia de su vecino. Por ejemplo, hay muchos armenios que, en serio, creen que Azerbaiyán es su tierra y que no existía hasta antes del siglo XX. Esto es ridículo, pero a la vez muy preocupante.

- Varios países de América Latina califican como genocidio lo sucedido en Joyalí, ¿cuál es la relación del Gobierno azerbaiyano con esas naciones?

Las relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos son muy buenas, nunca tuvimos ningún problema en esa región. América Latina es una región de socios muy importantes para nosotros. Por ende, no es coincidencia que tengamos embajadas en México, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Cuba.

Varios países latinoamericanos —incluido Perú—reconocieron estos eventos trágicos como genocidio y exigieron que se lleve ante la justicia a todos los perpetradores, quienes en aquel entonces eran líderes de Armenia.

Azerbaiyán siempre está abierto a la cooperación multifacética. Mi país sirvió como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2011-2012 y presidió varias veces el Consejo. Hoy en día, la segunda organización más grande del mundo, después de la ONU, es el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), cuyas actividades están presididas actualmente por Azerbaiyán.

Con el Perú tenemos grupos de amistad muy activos en órganos legislativos de ambos países. Lo mismo tenemos con Colombia y México. El Gobierno de Azerbaiyán organiza becas para estudiantes de MNOAL, entre ellos, Perú. Hay estudiantes peruanos que continúan su educación superior en Azerbaiyán.

- ¿Cuál es la relación entre Azerbaiyán y Armenia en la actualidad?

Azerbaiyán considera el conflicto terminado. Hay territorios afectados por el conflicto donde todavía vive población armenia. El Gobierno azerbaiyano no tiene ningún problema con esa población, son nuestros ciudadanos, pero tienen que obtener pasaportes azerbaiyanos, respetar la constitución de Azerbaiyán, y nuestras leyes.

Actualmente, los territorios liberados están contaminados de minas y la parte armenia no nos proporcionó los mapas de ellas. Después de la guerra de 44 días a finales del año 2020, murieron más de 100 personas como resultado de la exposición a las minas antipersonales. Además, Armenia destruyó toda la infraestructura y saqueó la herencia cultural de Azerbaiyán en esos territorios durante casi 30 años de ocupación. Por ende, el objetivo principal es reconstruir a esas tierras para garantizar el regreso seguro y digno a los hogares de los desplazados azerbaiyanos, fruto de la agresión armenia de tres décadas.

Azerbaiyán extiende su mano. Tenemos que empezar con el reconocimiento mutuo de la soberanía e integridad territorial de cada uno. Después, tenemos que organizar una comisión para la delimitación y demarcación de las fronteras entre dos países. Y, tercero, después de todo eso, tenemos que trabajar en un acuerdo ya definitivo de paz duradera. Sin embargo, todavía no se siente mucha disposición en Armenia acerca de esas tareas claves.