Guerra en Ucrania EN VIVO: el G7 se reunirá el próximo jueves en Bruselas

Una reunión del G7, centrada en la invasión rusa de Ucrania, se llevará a cabo el próximo jueves 24 de marzo en Bruselas, coincidiendo con las cumbres de la OTAN y la Unión Europea (UE), anunció el viernes el Gobierno alemán.

El encuentro, dedicado “especialmente a la situación de Ucrania”, estará “integrado” a las cumbres de la OTAN y la UE, que se celebrarán en la capital belga ese mismo día, anunció una portavoz del Gobierno alemán, Christiane Hoffmann, en una rueda de prensa.

Alemania preside este año el G7, que reúne a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, Japón e Italia.

En Vivo: Guerra en Ucrania 10:08 Putin desaparece repentinamente en pleno discurso en televisión El presidente ruso, Vladimir Putin, desapareció repentinamente el viernes de la pantalla en pleno discurso en televisión durante un gran concierto en Moscú para celebrar la anexión de la Crimea ucraniana en 2014, aunque poco después el Kremlin indicó que el incidente se debía a un error técnico. Putin estaba alabando el heroísmo de los soldados rusos desplegados en Ucrania, ante decenas de miles de personas en un estadio, cuando de repente la cadena de televisión pública rusa Rossiya-24 comenzó a mostrar otros momentos del mismo acontecimiento, discursos oficiales y canciones populares. Quince minutos después, la cadena retomó la difusión de la intervención del mandatario ruso en diferido. Con información de AFP. 08:51 UE desembolsa ayuda de 289 millones para Ucrania y subvención de 120 millones La Comisión Europea (CE) desembolsó este viernes otros 289 millones de euros en concepto de ayuda macrofinanciera de emergencia a Ucrania, y adoptó una subvención de 120 millones de euros para este país como apoyo presupuestario en forma de un contrato de refuerzo del Estado.



La CE explicó en un comunicado que este paso sigue al desembolso la semana pasada de 300 millones de euros, que constituyeron la parte inicial del primer tramo de 600 millones de euros en el marco del nuevo programa de ayuda macrofinanciera de emergencia de Ucrania, por un valor total de 1.200 millones de euros.



La CE explicó en un comunicado que este paso sigue al desembolso la semana pasada de 300 millones de euros, que constituyeron la parte inicial del primer tramo de 600 millones de euros en el marco del nuevo programa de ayuda macrofinanciera de emergencia de Ucrania, por un valor total de 1.200 millones de euros.

Ese plan, al igual que la subvención de 120 millones de euros aprobada hoy, fueron anunciados por la Comisión el 24 de enero, cuando comentó la invasión rusa de Ucrania. Con información de EFE.

La OTAN organiza el mismo día una cumbre extraordinaria centrada en la guerra en Ucrania, en la que participará el presidente estadounidense, Joe Biden, que viajará a Bruselas.

Una reunión de los jefes de Estado y de gobierno de la UE se llevará a cabo también ese mismo día, en presencia del mandatario estadounidense.

Joe Biden eleva el tono contra Vladimir Putin y le llama “dictador asesino”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elevó, este jueves 17 de marzo, el tono contra su homólogo ruso, Vladimir Putin, al describirle como un “dictador asesino” que ha autorizado ataques “inhumanos” contra Ucrania.

El mandatario estadounidense utilizó esas palabras un día después de tachar a Putin de “criminal de guerra” por las tácticas de Rusia en su invasión de Ucrania, algo que el Kremlin consideró “inaceptable e imperdonable”.

“(Putin es) un dictador asesino, un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania”, dijo Biden durante un almuerzo en el Congreso con motivo del Día de San Patricio, patrón de Irlanda.

Poco antes, Biden también condenó directamente al presidente ruso durante una reunión virtual con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en el Despacho Oval.

“La brutalidad de Putin y lo que están haciendo sus tropas en Ucrania es algo simplemente inhumano”, aseguró el presidente estadounidense.

Rusia critica aumento en la compra de alimentos básicos

La alta demanda de alimentos básicos en las tiendas rusas es producto de la impulsividad, sostuvo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“El frenesí no se basa en nada, no está provocado por nada, es exclusivamente impulsivo”, dijo ante la prensa.

El vocero del Kremlin destacó el trabajo del Ministerio de Industria y Comercio y recordó que en la primera semana de confinamiento, durante la pandemia de coronavirus en 2020, también hubo una demanda masiva, en particular de alforfón (trigo sarraceno), pero los temores no estaban justificados: había suficiente alforfón en los almacenes, y no había razón para comprar productos.