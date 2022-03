Ahorra el 90% de su salario, no cena fuera de casa y compró 2 viviendas en 9 años

China tiene una de las principales economías del mundo, tanto que EE. UU. trata de distanciarla de Rusia en medio de la invasión a Ucrania. Un crecimiento que se ha basado en el amplio consumo interno, por lo cual la historia de una mujer con vida austera fue impactante para muchas personas.

Wang Shenai, una mujer de 32 años residente en Nanjing y miembro de la Federación de Mujeres Frugales, generó múltiples comentarios en su país a finales del año pasado cuando acudió al programa televisivo “Hablando con extraños”, trasmitido por la plataforma Tencent.

En una larga entrevista, Wang se refirió al “minimalismo económico” que la llevó a ahorrar el 90% de su salario, junto con su esposo, aunque no aclaró cuánto ganaba. Un método que emplean hace nueve años, pese a tener dos hijos.

Relató que creció en la pobreza y que su familia siempre trató de ahorrar tanto dinero como fuese posible. Como sus padres le enseñaron que cuesta ganar ingresos regularmente, aplicaba un modelo de vida muy diferente al que llevan en China.

“Estas primeras experiencias se quedaron conmigo durante mucho tiempo hasta la edad adulta”, dijo Wang, más cómoda atesorando el dinero, porque al gastarlo se siente “ansiosa y vulnerable, mientras que ahorrar las finanzas le da una sensación de seguridad”.

Apuntó que no gasta más de 100 yuanes (15 dólares) en ropa interior cada año, “porque no es una buena idea usar ropa interior usada por otras personas”. No gasta ni en cenas ni en vacaciones, solo sale de su hogar si la reunión social será gratuita.

Además, solo usa transporte público e intenta pagarlo mayormente con cupones gratuitos que encuentra en línea.

Es así que logró adquirir dos casas en Nanjing, una ciudad relativamente rica de China, capital de la provincia oriental de Jiangsu. Allí tiene muebles de segunda mano o recogidos de centros.

La mujer se muestra sentada en una de sus propiedades. Foto: South China Morning Post

“Creo que es importante que las mujeres compren propiedades. Todas deberían hacerlo. No importa cuán grande o pequeño sea. Cuando una mujer encuentra fallos en la sociedad, su casa es donde puede refugiarse”, agregó.

En una nación donde el Ejecutivo ha intentado recalibrar la economía para orientarla más a los consumidores, las críticas a Wang fueron inminentes. Ella, sin embargo, las rechazó e indicó que no tiene interés en ser ejemplo para nadie.

Hubo gente que la calificó de “tacaña” e incluso aseguraron que sufre de una enfermedad mental.

No obstante, en la Federación de Mujeres Frugales (que tiene 400.000 integrantes), es seguida con admiración.

Con información de AFP