Dentista rompía los dientes de sus pacientes a propósito para ganar más dinero en EE. UU.

Los pacientes del dentista Scott Charmoli salían de su consultorio peor de lo que llegaban: les perforaba e incluso les rompía los dientes para cobrarles servicios más caros y así aumentar su fortuna personal, según fiscales federales de Estados Unidos.

Con esa mala práctica, Charmoli pasó de recaudar US$ 1,4 millones y colocar 434 coronas en 2014 a recaudar US$ 2,5 millones y realizar más de 1.000 procedimientos de coronas un año después, según reportó The Washington Post.

Tras pasar por un juicio de cuatro días, el dentista fue condenado el jueves 10 de marzo por cinco cargos de fraude en la atención médica y dos cargos por hacer declaraciones falsas sobre el tratamiento de sus pacientes.

La sentencia no se conocerá hasta junio, pero lo que sí se sabe es que podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por cada uno de los cargos de fraude de atención médica y un máximo de cinco años por los cargos de mentir sobre el tratamiento de sus pacientes.

Fortuna del dentista

El dentista se declaró inocente en diciembre de 2020 y su abogada, Nila Robinson, recalcó que sus beneficios se debían a “su esfuerzo de tantos años” y “buena visión para los negocios”.

Según los fiscales, la fortuna de Charmoli ascendía a activos por valor de más de US$ 6,8 millones a finales de 2020, por propiedades vacacionales en Wisconsin y Arizona. Asimismo, las autoridades reportaron que facturó más de US$ 4,2 millones por coronas dentales entre 2016 y 2019 .

Charmoli comenzó desde 2015 a presionar a sus pacientes al recetarles tratamientos de coronas que realmente no necesitaban, y para eso les dañaba intencionalmente los dientes, con perforación o incluso rotura.

Para aplicar sus practicas fraudulentas, incluso enviaba fotografías del estado de sus pacientes a los seguros para justificar la necesidad de la intervención, indica el Post.

Entre los testigos del juicio están algunos pacientes, que se sorprendieron cuando el dentista les dijo que tenían que someterse a tratamientos de coronas pese a considerar ellos mismos que estaban bien, según el medio Milwaukee Jornal Sentinel. También una exempleada testificó contra él.

La sentencia no se conocerá hasta junio, pero lo que sí se sabe es que podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por cada uno de los cargos de fraude. Foto: CBS

Todos eran tratamientos con coronas

El procedimiento en cuestión se basaba en la colocación de coronas, que consiste en reemplazar una parte dañada o solucionar la falta de un diente. El dentista realizó esta practica en un 95% de veces más que la media de los dentistas de Wisconsin entre 2016 y 2019, según los fiscales federales.