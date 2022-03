Colombiano que fue a la guerra narra cómo sobrevivió a un bombardeo ruso: “Quedé inconsciente”

Han transcurrido 20 días desde que Rusia decidió invadir Ucrania, en una guerra que ya les ha arrebatado la vida a cientos de militares y civiles. Martín Ríos, un colombiano, fue a Ucrania hace 12 días para hacer frente al conflicto iniciado por Vladimir Putin, sin imaginar que sufriría en carne propia un ataque a la base militar de Yavoriv.

“Yo sentí el impacto porque se movió todo el edificio, literal se movió. Me levanto —yo estaba en bóxer—, me puse las botas, un esqueleto, me tercié el fusil y saque a mi compañero”, relató al medio colombiano Noticias Caracol.

En ese bombardeo a Ucrania murieron 35 personas, la gran mayoría parte de una legión de extranjeros.

“Luego de que ya vi que todos habían salido pude salir yo corriendo, y cuando impactó el primer misil, pues ahí fue cuando el choque me arrojó un poco hacia adelante y caí en un charco. Fueron segundos que quedé inconsciente”, prosiguió.

Luego de unos 35 segundos recuperó la consciencia, se levantó y, armado tan solo con su fusil y un proveedor, se preparó para un ataque en tierra por parte de los rusos. En medio del camino se encontró con una mujer que estaba perdida y en shock, por lo que él tuvo que hacerla reaccionar a la fuerza para poder huir, pues en cualquier momento caía un misil.

“Me integro al bosque para correr y salvaguardarme en alguna trinchera, algún hueco que encuentre, y lo siguiente es que siguen llegando misiles. Me encuentro una americana que estaba perdida en el bosque, en shock, no sabía para dónde coger. Me tocó la ‘manoterapia’, darle un cachetadón para que reaccionara, ahí ya me arrojo con ella porque venía uno (misil) y nos tocó botarnos”, añadió.

Luego de 35 impactos, según su cálculo, se regresó a lo que quedaba de la base, recogió provisiones y se metió a un cambuche por una noche. En ese lugar se puso a reflexionar por todo lo que había sufrido y decidió dejar la legión en Ucrania y hoy está en Polonia contando la historia.

“Solamente teníamos un cartucho por proveedor, no teníamos casco ni teníamos protectores, no teníamos nada. La unidad con la que yo estaba, parecían todos boy scouts”, relató.

Martín cuenta con experiencia militar al estar en la legión francesa en Mali y también en otras zonas de conflicto. Pero el bombardeo que casi lo mató lo hizo reflexionar y ahora está en Korczowa (Polonia), en uno de los campos de refugiados más grandes para ucranianos.

En la mañana de este 16 de marzo, medios de comunicación internacionales destacaron el discurso entregado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desde Kyiv, ante el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Zelensky aseguró que la invasión de Rusia es “la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial”.

El mandatario de Ucrania, de nuevo, en su intervención, pidió auxilio para combatir los hostigamientos de Putin. “Amigos estadounidenses, en su gran historia tienen páginas que les permitirían entender a los ucranianos, entendernos ahora, cuando los necesitamos en este momento”, dijo.