Guerra en Ucrania: China denuncia la desinformación de Estados Unidos sobre “ayuda” a Rusia

El Gobierno de China ha negado que Rusia haya pedido equipamiento militar a Pekín para reforzar su ofensiva militar contra Ucrania y ha denunciado la “desinformación” vertida al respecto desde Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, ha resaltado que “la tarea más urgente es ejercer la contención y reducir la tensa situación en Ucrania, en lugar de añadir combustible al fuego”, según ha recogido la cadena CGTN.

Fuentes oficiales estadounidenses citadas el domingo por The New York Times apuntaron que Moscú había pedido a Pekín ayuda militar y económica, en este último caso para hacer frente al impacto de la batería de sanciones anunciadas por países occidentales contra Rusia por la invasión de Ucrania.

Sin embargo, estas fuentes rechazaron describir qué tipo de armamento o ayuda estaba buscando Moscú y declinaron igualmente discutir cualquier tipo de reacción por parte de China a estas peticiones.

Pekín ha pedido varias veces un acuerdo para poner fin a la guerra y ha criticado a la OTAN por su expansión hacia el este.

Las informaciones de The New York Times fueron recogidas por Mijailo Podoliak, asesor de la Presidencia de Ucrania, quien dijo en su cuenta en la red social Twitter que “ante una extremadamente fallida operación terrestre en Ucrania, la reputación de Rusia no es nada” y cargó contra Moscú por “intentar buscar en otras partes la fuerza para destruir Ucrania”.

Al cierre de la presente edición, Estados Unidos hizo eco de la denuncia del New York Times y aseguró que habrá “consecuencias” para China si ofrece ayuda a Rusia, en medio de la presión internacional contra Moscú por la guerra lanzada contra Ucrania, a la vez que apuntó que Pekín “puede hacer más que cualquier otro país” para poner fin a la invasión.