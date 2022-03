‘Jota Pe Hernández’, el youtuber que fue uno de los senadores más votados de Colombia

Jonathan Ferney Pulido Hernández mejor conocido como ‘Jota Pe Hernández’ acaba de convertirse en el tercer senador más votado durante las elecciones legislativas 2022 de Colombia, realizadas el domingo 13 de marzo.

Perteneciente a Coalición Centro Esperanza, el ahora legislador electo ocupará una de las sillas del Senado a partir del 20 de julio. A pesar de tener miles de seguidores en distintas redes sociales, muchos se siguen preguntando sobre la identidad de ‘Jota’.

¿Quién es ‘Jota Pe Hernández’?

Jonathan Ferney, natural de Bucaramanga, es un joven influencer político que cuenta con gran respaldo en las plataformas digitales.

En Youtube tiene más de 1 millón de seguidores; en Facebook, 773 mil; en Instagram, más de 60 mil y en Twitter, 11 mil.

‘Jota Pe’ el más votado de Alianza Verde

El nuevo senador se ha caracterizado por impulsar su campaña desde el rol de activista y youtuber. Se ha convertido en el senador más votado de su partido Alianza Verde, perteneciente a la Coalición Centro Esperanza (tendencia de centroizquierda).

“Los haré sentir orgullos por haber votado por este candidato del pueblo. Soy su nuevo senador, el niño del barrio que llegó al Congreso”, finalizó.

Pulido Hernández no cuenta con experiencia política, ya que, es la primera vez que participa en una contienda electoral.

La postura anticorrupción de ‘Jota Pe Hernández’

Jonathan Ferney, por medio de sus redes sociales, tiene posturas en defensa de los páramos, apoyó el Paro Nacional y es opositor del Gobierno de Iván Duque.

“Vamos a derrotar a los corruptos”, fue una de sus lemas que buscan reflejar su enfoque de ir en contra de la corrupción de las instituciones del poder.

‘Jota Pe’ y sus vínculos religiosos

Si bien, actualmente, el nombre de ‘Jota Pe’ suena en los hilos políticos, hace años estuvo más relacionado a la música cristiana. Su disco Loco por Jesús es uno de los más conocidos de su carrera como cantante.

En una entrevista del 2011 señaló que Dios le habló a través de un profeta para predicar a través de la música.

“Por tercera vez Dios me habló a través de un profeta, que no era eso (la actuación) lo que él quería para mí, que me había escogido para predicar de él a través de la música, por eso regrese a mi ciudad e inicie lo que es ahora mi disco”, explica ‘Jota Pe’.

En aquella entrevista que se dio hace una década, Jonathan menciona que para estos años (2021-2022) se ve en su casa forjando una familia, una aspiración lejos de su actual realidad política: uno de los senadores más votados de su país.