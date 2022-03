Elecciones Colombia 2022: consulta cuál es tu mesa de sufragio hoy, 13 de marzo

Colombia se encuentra en un proceso electoral. El país sudamericano busca elegir a senadores, a representantes de la Cámara y, además, a los candidatos de tres coaliciones: Equipo por Colombia, Centro Esperanza y Pacto Histórico. Cabe precisar que tanto en el Senado como en la Cámara hay curules designadas para el partido Comunes (ex-FARC), tal como lo establecen los acuerdos de paz de 2016.

Para llevar a cabo estos comicios, las autoridades decretaron un cierre de fronteras en todo el territorio nacional: de acuerdo con un último decreto del Ministerio del Interior colombiano, la clausura inició el sábado 12 desde las 12.00 a. m. y culminó este domingo 13 de marzo. Asimismo, en el exterior los consulados respectivos abrieron las mesas desde el pasado lunes 7 de marzo.

Elecciones legislativas Colombia: ¿dónde me toca votar?

La Registraduría Nacional del Estado Civil ofrece una herramienta para que cada ciudadano verifique el lugar y la mesa donde votará. En este espacio podrá digitar su número de identificación; es decir, la cédula, marcar el cuadro de verificación y dar clic en ‘Consultar’. Al finalizar aparecerá la siguiente información:

Puesto

Dirección

Número de la mesa

Para ejercer tu derecho al voto, puedes consultar el siguiente link: https://registraduria.gov.co/Consulte-su-lugar-de-votacion,12418.html. Recuerda que este domingo 13 de marzo, podrás votar desde las 8.00 a. m., hasta las 4.00 p. m.

Pasos para votar correctamente hoy, domingo 13 de marzo

Votación para el senado:

Aquí hay dos clases de tarjeta electoral y solo debes pedir una, según tu circunscripción.

La circunscripción nacional ordinaria, que es de color azul.

La circunscripción especial indígena, que es de color rosa.

Ten en cuenta que si escoges la circunscripción indígena, no podrá elegir otra circunscripción nacional y viceversa. A continuación, los partidos o movimientos políticos que tienen listas NO preferentes o cerradas al senado; es decir, de los que solo debes elegir el logo o símbolo y no un candidato especial:

Partido Comunes

Corporación Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia

Partido Nuevo Liberalismo

Estamos Listas Colombia

Movimiento Unitario Metapolítico

Movimiento Gente Nueva

Movimiento de Salvación Nacional

Pacto Histórico

En cambio, los partidos o movimientos políticos que tienen listas preferentes o abiertas al senado —es decir, frente a los que debes marcar el logo y elegir un candidato con su respectivo número— son los siguientes:

Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza

Fuerza Ciudadana La Fuerza del Cambio

Partido Cambio Radical

Coalición Mira – Colombia Justa Libres

Partido Liberal Colombiano

Partido Centro Democrático

Partido Conservador Colombiano

Partido de La U

Votación para la Cámara de Representantes:

Los aspirantes a la Cámara de Representantes se eligen por circunscripción regional o especial:

Circunscripción regional ordinaria

Circunscripción afrodescendiente

Circunscripción especial indígena.

Solo podrás votar por una de las tres circunscripciones. Debes pedir al jurado de votación la tarjeta de tu preferencia.

Asimismo, los grupos cerrados para la Cámara de Representantes, donde solo se puede votar por la lista, son los siguientes:

Pacto Histórico

Movimiento de Salvación Nacional

Partido Comunes.

Aquí la lista de los partidos o colectividades políticas para los que debes marcar tanto el logo como un número de candidato: