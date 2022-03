El suspiro de Gabriel Boric: usuarios en Chile comentan el peculiar momento captado en TV

El presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, emocionó el viernes a sus seguidores en su discurso desde el palacio presidencial de la Moneda. Sin embargo, luego de emitir sus primeras palabras en el cargo, dejó un momento que ha generado todo tipo de comentarios en redes.

“Como pronosticara hace casi 50 año Salvador Allende, estamos de nuevo compatriotas abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Seguimos. ¡Viva Chile!”, dijo Boric para cerrar su comparecencia ante la multitud.

Luego de saludar a la multitud junto a su pareja Irina Karamanos, se volteó y casi de inmediato exhaló un largo de suspiro como gesto de alivio tras finalizar la jornada.

Un momento que fue captado en televisión e incluso provocó carcajadas entre presentadores. “Rostro de emoción, de satisfacción”, dijo uno en el canal 24 Horas, antes de que su colega hablara de “alivio” entre risas.

“El suspiro de Boric es preocupante. No tengo nada contra su persona, pero lo veo como en una ocasión él mismo dijo en cuanto a que no estaba preparado para ser presidente. Es evidente que él no está gobernando. ¡Dios salve a Chile!”, escribió una usuaria.

En Twitter son múltiples los comentarios. “El suspiro al final de su discurso me representa. Es la ansiedad con la que vivo día a día”, manifestó otra. “Me vi totalmente reflejado”, apuntó uno, quien lo consideró típico “más si es un estudiante de derecho que acaba de pasar su prueba oral”.

“Cualquier persona que sabe de lenguaje corporal, sabe que esa cara de Boric durante el suspiro es muy mal presagio para Chile”, señaló uno. Aunque la mayoría lo consideró un simple gesto de humanidad, acorde a su investidura.

Y no fue el único suspiro de Boric el viernes 11 de marzo, dado que antes de firmar como jefe de Estado, tuvo uno aun más profundo y reflexivo que llamó la atención de los medios.

Boric se tomó una pausa que fue notada por el exmandatario Sebastián Piñera, quien estaba a su izquierda todavía con la banda presidencial.

El izquierdista asume en medio de una crisis de credibilidad de la política, un recorte al gasto público de 22,5%, una desaceleración de la economía prevista para este año, una gran migración irregular y un conflicto histórico de tierras no resuelto entre el Estado y el pueblo mapuche.

El nuevo Gobierno tendrá que dar respuesta a las demandas sociales por mejor salud, educación y jubilación, y reducir la desigualdad social.

Con información de AFP