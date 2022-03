Elecciones en Colombia este 2022: cómo, cuándo y dónde votar en las elecciones

Las elecciones legislativas y consultas interpartidistas presidenciales en Colombia ya se están realizando en los países donde existen colombianos dispuestos a votar. Por lo pronto, todo ya está listo para los comicios que se realizarán dentro del territorio colombiano este domingo 13 de marzo, en los que varios candidatos al Congreso disputarán por ser elegidos y así darle gobernabilidad al nuevo mandato presidencial, que iniciará el próximo 10 de agosto. En las próximas horas se ordenará el cierre de las fronteras del país.

Como se sabe, las elecciones presidenciales de Colombia serán el domingo 29 de mayo, por lo que las legislativas de este domingo 13 serán una calistenia para lo que vendrá en los próximos meses. Conoce más acerca de cómo votar por los candidatos a senadores y representantes de la Cámara, además de los participantes de las consultas presidenciales interpartidistas.

¿Cuándo son las elecciones en Colombia?

Las elecciones de senadores, representantes y candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas se realizarán este domingo 13 de marzo.

¿Desde cuándo puedo votar si soy del extranjero?

Desde el pasado lunes 7 de marzo abrieron las mesas en el exterior, en los consulados respectivos de los países donde se realizarán las votaciones.

¿Qué autoridades se eligen en estas elecciones?

Se eligen senadores, representantes de la Cámara, además de los candidatos de tres coaliciones: Equipo por Colombia, Centro Esperanza y Pacto Histórico. Cabe precisar que tanto en el Senado como en la Cámara hay curules designadas para el partido Comunes (ex-FARC), tal como lo establecen los acuerdos de paz de 2016.

¿Cómo votar para el senado?

Aquí hay dos clases de tarjeta electoral y solo debes pedir una, según tu circunscripción.

La circunscripción nacional ordinaria, que es de color azul.

La circunscripción especial indígena, que es de color rosa.

Cabe recordar que, si uno elige la circunscripción indígena, no podrá elegir otra circunscripción nacional, y viceversa. Los partidos o movimientos políticos que tienen listas NO preferentes o cerradas al Senado, es decir, de los que solo debes elegir el logo o símbolo y no un candidato especial, son:

Partido Comunes

Corporación Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia

Partido Nuevo Liberalismo

Estamos Listas Colombia

Movimiento Unitario Metapolítico

Movimiento Gente Nueva

Movimiento de Salvación Nacional

Pacto Histórico.

Para esto debes solo marcar el logo o símbolo de tu preferencia.

Los partidos o movimientos políticos que tienen listas preferentes o abiertas al Senado —es decir, de los que se debe marcar el logo y elegir un candidato con su respectivo número— son:

Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza

Fuerza Ciudadana La Fuerza del Cambio

Partido Cambio Radical

Coalición Mira – Colombia Justa Libres

Partido Liberal Colombiano

Partido Centro Democrático

Partido Conservador Colombiano

Partido de La U.

¿Cómo votar para la Cámara de Representantes?

Los aspirantes a la Cámara de Representantes se eligen por circunscripción regional o especial. En este caso, son las siguientes:

Circunscripción regional ordinaria

Circunscripción afrodescendiente

Circunscripción especial indígena.

Solo podrás votar por una de las tres circunscripciones. Debes pedir al jurado de votación la tarjeta de tu preferencia.

Las listas cerradas para Cámara de Representantes, donde solo se puede votar por la lista, son las siguientes:

Pacto Histórico

Movimiento de Salvación Nacional

Partido Comunes.

Los partidos o colectividades políticas para los que debes marcar tanto el logo como un número de candidato, por lo que son listas abiertas, son:

Coalición Centro Esperanza

Partido Alianza Verde

Partido Liberal Colombiano.

¿Qué se elige en las coaliciones presidenciales?

Se elige a los candidatos presidenciales de tres alianzas electorales. Por el Pacto Histórico están Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, Alfredo Saade y Arelis Uriana. Por Equipo por Colombia están David Bargüil, Enrique Peñalosa, Alejandro Char, Aydée Lizarazo y Federico Gutiérrez. Y por el pacto Centro Esperanza se encuentran Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya y Jorque Enrique Robledo.