Trillizas se casaron con el mismo hombre: “Nuestros sueños se hicieron realidad”

Un hecho sucedido en la República Democrática del Congo ha llamado la atención de varios medios internacionales y de miles de personas en redes sociales. Un hombre se casó con tres trillizas para cumplirles su sueño de permanecer juntas por el resto de su vida.

En una entrevista publicada la semana pasada por el canal de YouTube Afrimax English, que tiene casi 1,50 millones de suscriptores, los protagonistas de esta boda poco convencional, que se dio en la provincia de Kivu del Sur, dieron más detalles al respecto.

El hombre, identificado solo como Luwizo, conoció a una de las trillizas, Natalie, y rápidamente se enamoró de ella. Luego, el curso de la relación cambió cuando le presentó a sus hermanas gemelas, Nadege y Natasha, quienes quedaron igualmente encantadas con él.

“Cuando le dijimos que tenía que casarse con todas nosotras, se sorprendió”, dijo una de sus esposas no identificadas. “Pero como ya se había enamorado de todas nosotras nada pudo detener nuestros planes, ya que también estábamos enamoradas de él”.

Aunque casi se “desmayó” cuando escuchó la propuesta, sin dudarlo lo aceptó. Una decisión que generó resquemores incluso entre su familia.

“Mis padres no entienden lo que estoy haciendo”, deploró el polígamo, quien añadió que ni siquiera asistieron a la ceremonia que hubo en el Congo.

No obstante, el hombre no cambia su postura. “Estoy feliz de casarme con las trillizas sin importar lo que piensen los demás (…). Todo lo que puedo decir es que el amor no tiene límites”.

Cifras recientes de las Naciones Unidas arrojan que la poligamia era legal o generalmente aceptada en 33 países, 25 de ellos en África, como Congo, Gabón o Senegal.

“Hoy estamos muy felices, como pueden ver, porque nuestros sueños se hicieron realidad sin estar separadas por esposos. Dios escuchó nuestras oraciones”, añadió una de ellas.