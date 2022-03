Usa el cuaderno escolar de su hijo para denunciar que su pareja la tenía encerrada por 4 meses

Una mujer denunció este miércoles 9 de marzo ser víctima de violencia de género a través del cuaderno de su hijo en la ciudad de Godoy Cruz (Argentina). En una medida de desesperación, la madre le envió un mensaje a la maestra del menor de edad, en el que pidió ayuda para que arresten a su pareja.

De acuerdo a la agencia de noticias Télam, el niño entro al centro educativo, le entregó la libreta a su profesora y ella leyó detenidamente el mensaje que la madre había dejado para ella.

“Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es (agrega el nombre de su agresor)”, escribió la víctima.

Ante la urgente petición, la docente resguardó al niño y alertó a las autoridades de la escuela, que activaron el protocolo dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE) y llevaron a cabo la denuncia a la Policía.

Una vez que se procedió legalmente, un grupo de uniformados llegó a la vivienda de la mujer y la hallaron encerrada en el baño.

Según las fuentes policiales, la madre del pequeño aseguró haber sufrido maltrato físico y verbal y que “ hace cuatro meses que su pareja la mantiene incomunicada ”.

El agresor fue aprehendido y quedó a disposición de la justicia. Foto: captura / Canal 9 Televida

El agresor fue aprehendido y quedó a disposición de la justicia . Posteriormente, se confirmó también su imputación. La causa está a cargo del fiscal de Violencia de Género, Daniel Carniello, reveló el matutino argentino Perfil.

