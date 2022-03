Polonia ofrece sus aviones caza MIG-29 a EE. UU. para ser desplegados en Ucrania

El Gobierno polaco anunció este martes la entrega de sus cazas MIG-29 a Estados Unidos para que los envíe a Ucrania, como parte de un plan para proporcionar aviones a los ucranianos. El país europeo recibirá a cambio aviones de combate F-16 estadounidense .

Los MiG-29 serán trasladados a la base aérea de Rammstein, ubicada en Alemania, donde Washington dispondrá de los aviones.

“Las autoridades de la República de Polonia, tras las consultas entre el presidente y el Gobierno, están dispuestas a desplegar –de forma inmediata y gratuita- todos sus aviones MIG-29 en la Base Aérea de Rammstein y a ponerlos a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América”, señala el comunicado emitido por el Gobierno polaco.

“Al mismo tiempo, Polonia solicita a los Estados Unidos que nos proporcionen aviones usados con las correspondientes capacidades operativas. Polonia está dispuesta a establecer inmediatamente las condiciones de compra de los aviones”, agrega la nota.

“El Gobierno polaco también solicita a otros aliados de la OTAN -propietarios de aviones MiG-29- que actúen en el mismo sentido” , sostiene el comunicado.

Mientras Ucrania busca defenderse del ejército ruso, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha instado a los EE. UU. y sus aliados a imponer una zona de exclusión sobre el espacio aéreo de su país o enviar más equipos militares, incluidos aviones de combate.

La OTAN ha descartado hacer cumplir una zona de exclusión aérea, argumentando que el riesgo de que desencadene una guerra más amplia con Rusia es demasiado alto. Sin embargo, el secretario de los Estados Unidos, Antony Blinken, dio a los países de la OTAN “luz verde” para enviar aviones a Ucrania el último domingo , siguiendo los informes del Pentágono.

“Estamos tratando ahora de forma activa el tema de los aviones que Polonia podría proporcionar a Ucrania, y veremos de qué forma podemos compensar si Polonia decide suministrar esos aparatos”, agregó Blinken, en referencia a los aviones de guerra MiG-29 y Su-25 de la época soviética que siguen formando parte de la flota polaca y con los que los pilotos ucranianos están familiarizados.

Volodimir Zelenski se expresó desde la oficina de la Presidencia en Kiev (Ucrania). Foto: captura de Офіс Президента України / YouTube

Giro de 180 grados

El cambio de parecer del Gobierno polaco se produce un día después de que el primer ministro, Mateusz Morawiecki, desmintiera a Blinken sobre el supuesto trueque de cazas que ambos países negociaban con miras a proveer a Ucrania de cazabombarderos.

Asimismo, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, descartó el pasado martes la posibilidad del envío de aviones a Ucrania porque supondría un riesgo de guerra entra la OTAN y Rusia.