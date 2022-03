Mujer alérgica al frío tiene que convivir con calefacción y teme aumento del precio de luz

Sam Newland, de 50 años, una residente de Inglaterra, reveló públicamente que padece de urticaria por el frío, lo que le genera manchas y áreas de inflamación rosáceas, acompañadas de un intenso picor, cuando su cuerpo se encuentra en bajas temperaturas.

La mujer, debido al síndrome incurable que padece, tiene que mantener la calefacción encendida las 24 horas durante los siete días de la semana, a unos 30º centígrados, y necesita tomar antihistamínicos.

Ante esa situación, salió a pronunciarse recientemente ante medios locales, para manifestar el temor que tiene por el aumento del precio de la luz que podrían afectarla.

“Si tengo un brote es muy doloroso, me pica mucho. (...) Me he hecho sangrar. Estoy realmente preocupada por el enorme aumento de las facturas”, declaró a The Mirror.

A partir del mes de abril, los precios de la luz aumentarán un 54%, aumentando las facturas de energía en un promedio de casi 1000 dólares al año.

“Tengo miedo de pensar cómo nuestras facturas de calefacción van a dispararse ahora”, agregó Newland.

Personas cercanas a Sam y su esposo Andy les han recomendado mudarse al extranjero, lo que significaría que ambos se jubilen, pero ellos todavía no están en esas posibilidades, según narran.

Por ahora, mientras su caso se hace público, la pareja se ha visto en la necesidad de hacer recortes después de que su última factura mensual de calefacción se duplicó.

“Mi esposo se ocupa de la mayor parte de la administración de los servicios públicos y dijo que tal vez tengamos que encender un fuego y trabajar desde la sala”, concluye la afectada.

Alrededor de 30.000 personas en el Reino Unido luchan contra la urticaria. En Europa, se estima que una de cada 2000 personas tiene este síndrome, según la organización Global Allergy and Airways.

