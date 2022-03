Frases motivadoras por el Día de la Mujer de Frida Kahlo

Frida Kahlo es una de las máximas exponentes de la pintura en México y alrededor del mundo. Es reconocida por su particular técnica de pintura, que solía consistir en autorretratos de estilo surrealista . Incluso, fue la inspiración de famosos autores como Pablo Picasso, Vasili Kandinski, Marcel Duchamp, entre otras figuras reconocidas. No obstante, la vida de Kahlo no fue fácil: en su infancia sufrió de polio y en su juventud tuvo un accidente de tránsito que la mantuvo en cama y por el que tuvo que someterse a 32 operaciones.

La pintura fue su modo de expresar su dolor y mostrar una parte de ella al mundo . Según escribió Mario Vargas Llosa en su artículo “Resistir pintando”: “Venciendo las casi indescriptibles limitaciones que la vida la infligió, Frida Kahlo fue capaz de elaborar una obra de una consumada coherencia, en la que la fantasía y la invención son formas extremas de la introspección, de la exploración del propio ser, del que la artista extrae, en cada cuadro un estremecedor testimonio sobre el sufrimiento, los deseos y los más terribles avatares de la condición humana.”

Revisa las mejores frases motivadoras de la artista icono de la cultura popular mexicana en este Día Internacional de la Mujer.

Las mejores frases de Frida Kahlo