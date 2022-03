NYT afirma que funcionarios de EE. UU. viajarán a Venezuela para alejar a Maduro de Rusia

The New York Times ha informado este sábado 5 de marzo que altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos viajarán a Venezuela para reunirse con el régimen de Nicolás Maduro. La información ha sido revelada luego de consultar con personas familiarizadas con el tema.

Estos datos no han sido confirmados, pero —de concretarse— sería la visita de más alto nivel de funcionarios estadounidenses a Caracas en años, impulsada por el deseo de separar a Rusia de sus restantes aliados latinoamericanos.

Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas con Maduro y cerró su embajada en Caracas en 2019, después de acusar al líder autoritario de fraude electoral.

Posteriormente, la administración de Donald Trump sancionó sus exportaciones de petróleo y a los altos funcionarios del país. Además, reconoció a Juan Guaidó, líder de la oposición, como presidente legítimo de la nación.

En ese sentido, el mandatario pidió ayuda económica y diplomática a Rusia, Irán y China para responder a las sanciones. Las empresas energéticas y los bancos rusos han sido fundamentales para que Venezuela pueda seguir exportando petróleo, la mayor fuente de divisas del país, a pesar de las sanciones.

“Ahora, la invasión rusa de Ucrania ha hecho que Estados Unidos preste más atención a los aliados del presidente Vladimir V. Putin en América Latina, que Washington cree que podrían convertirse en amenazas a la seguridad si el enfrentamiento con Rusia se profundiza”, según afirmaron funcionarios estadounidenses actuales y anteriores que hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato.

“A medida que la economía rusa se desmorona, Estados Unidos está aprovechando una oportunidad para promover su agenda entre las autocracias latinoamericanas que podrían empezar a ver al Putin como un aliado cada vez más débil”, apuntó el medio norteamericano.

Cuando EE. UU. y sus aliados consideraron este mes la posibilidad de imponer sanciones a las exportaciones rusas de petróleo y gas para castigar a ese país por la devastación causada en Ucrania, destacadas voces afiliadas a los dos principales partidos políticos estadounidenses señalaron a Venezuela como posible sustituto, acotó el NYT.

Republicanos han participado en conversaciones sobre la reanudación del comercio de petróleo. Uno de ellos fue el excongresista Scott Taylor.

“Taylor dijo que habló el viernes por la noche con un empresario venezolano que señaló que el equipo de Maduro estaba ansioso por volver a comprometerse con los Estados Unidos. Debemos aprovechar esta oportunidad para lograr una victoria diplomática y una cuña entre Rusia y Venezuela”, enfatizó en un comunicado.

La presentadora de Fox News, conservadora y reconocida por tener diferencias con la administración de Biden, pidió una alianza con la nación latinoamericana para desplazar el petróleo ruso del mercado estadounidense. “Venezuela tiene la mayor fuente de reservas de petróleo aún, ¿se la entregamos a los chinos y a los rusos?”, escribió en redes sociales.

Comentario de Tirsh Regan en Twitter sobre la posible reunión entre representantes del Gobierno de Joe Biden y Nicolás Maduro. Foto: Twitter

Dicho medio no precisó cuánto tiempo permanecerá en Caracas la delegación estadounidense, que incluye a altos funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, ni con quién se reunirá el grupo. La representación de EE. UU. y la de Venezuela no respondieron a las solicitudes de The New York Times.

“Si Estados Unidos reduce las importaciones de petróleo ruso, Venezuela podría reemplazar parte de los suministros perdidos”, dijo al medio Francisco Monaldi, experto en energía de dicho país de la Universidad Rice de Houston.

“Aquí está el petróleo de Venezuela, que está disponible para quien quiera producirlo y comprarlo, ya sea un inversor de Asia, Europa o Estados Unidos”, dijo Maduro en un discurso público el último jueves.

El medio recordó que el mencionado país, Nicaragua y Cuba se abstuvieron o no votaron en las dos resoluciones propuestas en las Naciones Unidas esta semana para condenar la agresión contra Ucrania. Eso evidenciaría que el presidente y otros aliados de Rusia en América Latina se estarían distanciando de dicha ofensiva.