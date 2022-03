“Nos enviaron a morir”: soldado ruso capturado por los ucranianos le pide ayuda a su madre

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, por medio de sus redes sociales, publicó un video, el martes 1 de marzo de 2022, en donde muestra la comunicación de un soldado ruso, hecho prisionero, con su madre.

El material audiovisual de la llamada del joven, de más de dos minutos, está acompañado de un texto en el que se pormenorizan las supuestas condiciones de los militares de Vladimir Putin durante la invasión a Ucrania.

PUEDES VER: Ucrania es admitida en el Centro de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN

“El ocupante ruso capturado habla de atrocidades en su ejército: los oficiales (de Rusia) matan a sus soldados heridos, dejan a los muertos en el campo de batalla, no notifican a los familiares”, se lee durante el inicio del texto presentado por el servicio de seguridad ucraniano.

“Nos enviaron a morir. ¡Ellos mismos matan a los heridos!”, continúa el mensaje del soldado transcrito en el post.

El militar, entre lágrimas, le pide a su madre que haga pública la situación, ante la La Unión de Comités de Madres de Soldados de Rusia (SKSM por sus siglas en ruso), para que le ayuden a salir de ahí.

“El invasor llora y le pide a su madre que presente una solicitud a la Unión de Madres de Rusia, con la esperanza de un intercambio”, sigue la publicación que acompaña al clip.

Finalmente, el post publicado por las autoridades ucranianas indica que el soldado también “teme por la suerte de sus familiares, por lo que pide no contar toda la verdad sobre la guerra en Ucrania, para no caer bajo la represión de los servicios secretos rusos”.

No es el único caso presentado por las autoridades de Ucrania

Durante las últimas semanas de febrero, la página web recién creada por el Ministerio del Interior de Ucrania revela los testimonios de al menos dos soldados rusos prisioneros, en los que denuncian que fueron obligados a ser parte de la guerra por orden de Vladimir Putin.

“Mamá, papá, no quería venir aquí. Me obligaron”, fueron las palabras de un soldado ruso prisionero, que no supera los 25 años.

PUEDES VER: General ruso de más alto rango es asesinado por un francotirador ucraniano

En otra grabación compartida por las tropas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania se aprecia el instante en que un soldado ruso se echó a llorar sin poder explicar la razón por la que llegó a combatir contra Ucrania.

Estos últimos días, el Gobierno ucraniano ha creado una página web con información sobre soldados rusos que han sido hechos prisioneros o que han muerto desde el momento del inicio de la invasión rusa.