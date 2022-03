Guerra en Ucrania: OMS advierte sobre un posible repunte de COVID-19 tras el ataque ruso

Preocupación masiva. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la agencia sanitaria de la ONU, indicó que el ataque ruso en Ucrania ha provocado una escasez crítica de oxígeno que “tendrá un impacto en la capacidad de tratar a los pacientes con COVID-19 y muchas otras enfermedades”. Frente a este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta una posible ”transmisión de coronavirus no detectada”.

Y es que a la insuficiencia del oxígeno se le suma el bajo número de pruebas de descarte realizado desde el comienzo de ola violenta, así como la baja cobertura de vacunación. Cabe resaltar, además, que la semana anterior a las operaciones militares, el país ucraniano había experimentado un reciente aumento de casos.

Falta de oxígeno tras la invasión de Rusia

De acuerdo con el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, la semana anterior cerca de 2.000 personas necesitaban oxígeno en Ucrania. ”El oxígeno no solo salva vidas frente a la COVID-19. El oxígeno salva vidas y punto. Lo necesitas cuando lo necesitas. No puedes esperar a mañana para tener oxígeno. No puedes esperar hasta la semana que viene. No se puede poner en una lista de espera. El oxígeno te salva la vida ahora, y cuando lo necesitas, lo necesitas. Ucrania lo necesita”, detalló.

Asimismo, los fabricantes de generadores de oxígeno médico en varias áreas se enfrentaron a la escasez de zeolita, un producto químico crucial, principalmente importado, y necesario para hacer este elemento seguro.

La urgencia de un corredor humanitario

La semana pasada, la OMS también advirtió que estas provisiones necesitarían un “tránsito seguro, incluso a través de un corredor logístico, a través de Polonia”, por lo que resulta imperativo “garantizar que los suministros médicos que salvan vidas, incluido el oxígeno, lleguen a quienes los necesitan”.

Por lo pronto, se conoce que los últimos acuerdos entre Ucrania y Rusia son un alto el fuego temporal y el establecimiento de corredores humanitarios, una medida de emergencia forzada por la situación, pero que no supone el final de la guerra.

No obstante, el asesor presidencial ucraniano Myjailo Podoliak añadió que la delegación negociadora ucraniana “no obtuvo los resultados que esperaba y continuará el diálogo en una tercera ronda de conversaciones”. Por su parte, el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, dijo que, “en general, hubo un entendimiento en la mesa de las negociaciones”, pero en ciertas cuestiones “la parte ucraniana tomó un tiempo para reflexiones y consultas en Kiev”.

La OMS busca fondos para salvaguardar a Ucrania

El titular de la OMS explicó que el organismo ha destinado 5,2 millones de dólares de su Fondo de Contingencia para Emergencias para aliviar la crisis que vive Ucrania, pero las necesidades presupuestadas para el próximo trimestre ascienden a 45 millones de dólares dentro del país y 12,5 millones de dólares para ayudar a las naciones vecinas a atender a los refugiados.

Por eso, la institución se encuentra haciendo un llamado para que los usuarios se solidaricen con la causa e ingresen a la página web de la Fundación de la OMS con el objetivo de donar dinero: https://www.ukraine.who.foundation/.