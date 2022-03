Fuerzas Armadas de Ucrania anuncian que acabarán con los invasores rusos “sin piedad”

Las Fuerzas Armadas de Operaciones Especiales de Ucrania emitieron un comunicado en el que advierten a los invasores rusos que serán asesinados “sin piedad”.

”A partir de ahora, no habrá más artilleros rusos capturados. No más ‘por favor, no me mates, me rindo’. Llama a tu madre por última vez y dile que morirás pronto. No somos la muerte, somos peores”, refieren.

”El comandante, el conductor, el cargador, serán sacrificados como cerdos”, continúa el mensaje.

