Las tropas de Rusia irrumpieron en Kiev, capital de Ucrania, el último 18 de febrero. Desde entonces, la ecuación es la siguiente: fuerza contra resistencia. El equipamiento militar para la nación atacada seguirá siendo distribuido por los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), comandada por Estados Unidos. Sin embargo, no basta con describir la actualidad para entender el proceso histórico que han pasado ambos Estados.

El estallido de la enrevesada relación diplomática ocurrió en las protestas estudiantiles ucranianas de 2013, realizadas en pro de la adhesión a la Unión Europea, pero ¿hasta dónde nos remitimos para explicar la actual guerra? El medio británico BBC propuso la explicación en cinco mapas que se presentamos a continuación.

Ambos países ubicados en Europa del este pertenecieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) hasta su disolución en 1991.

Documentos desclasificados dan cuenta de que antes de la separación de la URSS, en febrero de 1990, se negoció la reunificación de Alemania entre, por un lado, Estados Unidos, representado por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, James Becker, y por el otro, la URSS con el ex secretario general del Comité Central, Mijaíl Gorbachov. Como lo recuerda el internacionalista Farid Kahhat en Comité de lectura, “se le prometió formalmente a Gorbachov —aunque no se puso por escrito— que esa iba a ser la única ampliación hacia el este de la OTAN“. No fue así.

Contexto histórico del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Foto: BBC.

Países que colindan con Rusia se integraron a la OTAN en contra de la promesa no formal de base. Para el Gobierno ruso eso sigue siendo especialmente peligroso, ya que si Ucrania termina uniéndose a la alianza castrense, perdería uno de los territorios ‘tapones’ que lo amparan de ataques militares e infiltraciones de espionaje. Los ‘tapones’ son países que sirven de nexo entre potenciales enemigos y el Kremlin.

Fue precisamente por Ucrania donde en 1812 parte de las tropas de Napoleón atacaron a Rusia.

Contexto histórico del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Foto: BBC.

Hay que decir, además, que Putin considera a Ucrania como parte de la ‘Rusia histórica’, pese a la independencia del país y los históricos referéndum lo contradicen. Para el siniestro líder, el antiguo pueblo Rus es considerado el ancestro común de los rusos, bielorrusos y ucranianos.

Contexto histórico del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Foto: BBC.

El antecedente de la invasión a Crimea, aunque tenga argumentos históricos —que en cualquier caso pueden ser discutibles—, fue la primera violación al derecho internacional humanitario que hizo la gestión de Putin. Se establece como norma que es inadmisible el uso de la fuerza para la disputa de un territorio. Tal arremetida no ocurría, al menos, desde 1967. Pese a eso, en 2014, Rusia invadió a Crimea.

Contexto histórico del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Foto: BBC.

Pese a que el Gobierno ruso firmó en 1994 el Memorándum de Budapest, que reconocía las fronteras de Ucrania como íntegras del país, Putin hizo énfasis con reciente anterioridad en la independencia del Gobierno ucraniano en dos zonas separatistas del este, Donetsk y Luhansk. Eso constituye otra violación al derecho internacional humanitario.

