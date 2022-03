Mayra Dongo: “Hay una posición unánime de crítica hacia la decisión de Putin”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con la internacionalista Mayra Dongo sobre el avance de la ofensiva rusa en Ucrania luego de seis días de comenzado el ataque liderado por Vladimir Putin, y sobre cómo Rusia ya es afectada por las sanciones interpuestas por la Unión Europea.

— ¿Cómo ves el ajedrez mundial luego de la invasión rusa a Ucrania?

En general, hay una posición bastante crítica a la actuación de Putin tanto de la opinión pública como de los políticos. En los partidos de izquierda también hay una crítica, no solo a Putin, sino que quieren reconocer los errores que han cometido Estados Unidos y sus aliados que han llevado al conflicto, pero en general hay una posición unánime de crítica hacia la decisión de Putin de comenzar un conflicto armado internacional.

— Vives en Alemania. ¿Cómo se observa la decisión inédita del rearme del país luego de la Segunda Guerra Mundial?

Primero fue una sorpresa. Cuando uno conoce un poco cómo se ha llevado la política en Alemania, no era tan sorpresa que no estaba preparada para una guerra. Alemania exporta muchas armas, pero a veces las armas o la tecnología que venden el Ejército alemán no las tiene y, por eso, se ha decidido aumentar el 2% del PBI para la capacidad militar alemana.

Era algo que internamente en Alemania no se esperaba. Hay una crítica interna. Finalmente, creo que hay un cuestionamiento sobre si esto realmente va a ayudar en este conflicto y qué tan protegido pueden tener las armas al país.

Una de las grandes críticas que se da desde la academia en Europa hacia la política exterior de la UE es que ha estado basada en su alianza con Estados Unidos. Si uno lee los archivos, siempre tiene a EE. UU. y, desde los últimos, años a algunas potencias emergentes como China. A Rusia se le plantea como una amenaza, pero muy centrado en seguir a Estados Unidos.

La crítica es que la UE, por su ubicación —está al costado de Rusia—, debe plantear una política independiente considerando que tiene como aliado a Estados Unidos, evidentemente.

— ¿Por qué se está desacreditando el argumento de Putin?

Se deslegitima porque uno puede conseguir el mismo objetivo de impedir que Ucrania sea parte de la OTAN usando otros medios, como la diplomacia, la comunicación, la presión, como se pensaba que estaba haciendo Putin al inicio, pero empezar un conflicto armado no es el único camino posible.

En segundo lugar, ahora cuestiono si era el único objetivo o el objetivo mínimo de Rusia. Pareciera que quiere tener mayor influencia en la política ucraniana, que en los 90 era prorrusa, pero volvió a ser pro-Occidente. Yo creo que hay más objetivos ahí que Putin no está mostrando y eso deslegitima lo que estaba diciendo antes.

— El papel de la UE es inédito porque es mucho más agresivo en las sanciones contra Rusia. ¿Cómo se ve a una Unión Europea más activa?

Hay una posibilidad de aprendizaje. Las sanciones que se hicieron con Crimea o no se mantuvieron o no se implementaron y fue como un incentivo para que Rusia volviera a actuar. Si hubieran sido más fuertes, tal vez Rusia hubiera pensado dos veces antes de tomar las decisiones que ha tomado en los últimos días.

— ¿Crees que realmente Putin sabía en lo que se estaba metiendo con este conflicto?

La mirada que tiene Putin ahora es de defender la política internacional, es una mirada muy de la fuerza, del poder. Hay que recordar que él ha pasado más de 20 años en el poder y eso cambia tu perspectiva de las cosas. Él se ha mantenido ensalzando el nacionalismo ruso.

— ¿Cómo ves el perfil de Zelenski?

El hecho de que haya trabajado en televisión se nota ahora: cómo se viste, tiene manejo de la cámara, sabe a dónde ir. Ucrania está teniendo apoyo de la opinión pública porque evidentemente uno ve familias atacadas, civiles muertos que no tenían responsabilidad en esto y genera empatía. Es el país menos poderoso siendo atacado.