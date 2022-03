Boris Johnson es confrontado por periodista en Polonia: “Usted tiene miedo de ir a Ucrania”

La respuesta de Occidente al ataque de Rusia contra Ucrania no ha sido la que esperaban los ciudadanos afectados. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, en su visita a Polonia ha recibido un pliego de demandas ante este panorama. La encargada de confrontarlo fue la periodista ucraniana Daria Kaleniuk, quien, entre otras palabras, le dijo que tenía miedo de ir a la zona de conflicto.

El suceso se produjo este martes 1 de marzo. Johnson había decidido visitar Polonia —y luego Estonia— por ser uno de los países que está recibiendo parte del éxodo de Ucrania. Primero se reunió con el presidente polaco Mateusz Morawiecki y luego participó en una rueda de prensa, en la que fue abordado por la también directora del Centro de Acción Anticorrupción de Ucrania, Kaleniuk.

“Estás hablando del estoicismo del pueblo ucraniano, pero las mujeres ucranianas y los niños ucranianos tienen mucho miedo debido a las bombas y misiles que caen del cielo y el pueblo ucraniano está pidiendo desesperadamente que Occidente proteja a nuestro cielo”, indicó Kaleniuk, y agregó: “Estamos pidiendo la zona de exclusión aérea”.

También le detalló las salidas que tiene para adoptar su petición. “Tenemos aviones aquí. Tenemos un sistema de defensa aérea en Polonia, en Rumania. La OTAN tiene esta defensa aérea. Al menos esta defensa aérea protegería a Ucrania Occidental. Para que estos niños y mujeres pudieran venir a la frontera”, explicó.

Just had a chance to ask a question to @BorisJohnson https://t.co/4ee6eXJj6g — Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 1, 2022

Respecto a las sanciones contra Rusia, le recordó que no hizo nada contra el propietario del Chelsea, Roman Abramovich, hombre muy cercano a Vladimir Putin. “Él no está sancionado, él está en Londres. Sus hijos no están en los bombardeos, sus hijos están allí”, apuntó.

Y para cerrar su discurso, lo confrontó, entre lágrimas, recordándole que la guerra ya inició. “Usted viene hoy aquí a Polonia, no a Ucrania. No a Kiev, ni a Lviv, porque usted tiene miedo de ir ahí, porque la OTAN no va a defendernos. La OTAN tiene miedo de una Tercera Guerra Mundial, pero es que ya ha comenzado, y son los niños ucranianos los que están ahí aguantándolo todo”, aseveró.