EN VIVO Guerra Rusia-Ucrania: siguen las negociaciones entre ambos países mientras Kiev resiste ataque ruso

"Más de 500.000 refugiados huyeron de Ucrania hacia países limítrofes", indicó en Twitter el lunes Filippo Grandi, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

More than 500,000 refugees have now fled from Ukraine into neighbouring countries.