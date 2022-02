Guerra en Ucrania: periodistas emiten comentarios racistas hacia árabes y afganos

El ataque de Rusia a Ucrania ha implicado que varios ciudadanos, locales y extranjeros, deban huir del país asediado. A pesar de ese duro panorama, en el que basta un paneo en las fronteras para ver el masivo desplazamiento, unos periodistas hicieron comparaciones racistas entre estas personas afectadas con las que hubo en Irak y Afganistán.

El último reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que al menos 100.000 ucranianos se han desplazado, buscando algún refugio, dentro de su propio país y que otros miles ya cruzaron las fronteras internacionales. Frente a esta situación, los corresponsales en Kiev Charlie D’Agata, de CBS, y Kelly Cobiella, de NBC News, provocaron la indignación en redes al usar términos ofensivos en una comparación.

D’Agata inició su presentación narrando que “decenas de miles de personas han intentado huir de la ciudad. Habrá muchos más, la gente se está escondiendo en refugios antibombas”.

Luego de esto, dijo “este no es un lugar, con el debido respeto, como Irak o Afganistán que ha sido testigo de un conflicto durante décadas. Esta es una ciudad relativamente civilizada y relativamente europea en la que no esperarías esa esperanza de que vaya a suceder”.

En el caso de Cobiella, la periodista hizo hincapié incluso en el color de piel y la creencia religiosa de los refugiados en Ucrania para discriminar a los de Siria. “Solo para decirlo sin rodeos, estos no son refugiados de Siria, son refugiados de la vecina Ucrania”, comenzó en la transmisión en vivo.

Reportera de NBC: "Estos no son refugiados de Siria, son de Ucrania. Son cristianos. Son blancos. Se parecen mucho a nosotros".

No sé qué decir. Como si los de #Siria no fueran humanos.

Que racismo e hipocresía… pic.twitter.com/9cMrmCc8a4