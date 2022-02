Kiev ante ONU: “Si no sobrevive Ucrania, la paz internacional no sobrevivirá tampoco”

Sergiy Kyslytsya, embajador ucraniano, lanzó un mensaje tajante ante la ONU durante la sesión extraordinaria de urgencia de la Asamblea General que decidirá si condena o no la invasión en el este de Europa. “Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá tampoco, y que no nos sorprenda si fracasa la democracia”, aseguró el representante.

“Salven a Naciones Unidas, salven la democracia y defiendan los valores en los que creemos” , añadió Kyslytsya. A este pedido se sumó Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, quien también lanzó una petición durante la reunión que agrupó a los 193 miembros de la organización: “¡Basta ya! Los combates deben cesar”, sentenció.

Sobre la Asamblea General y el rechazo a la invasión rusa

El proyecto de resolución que será sometido a votación de la Asamblea se titula “La agresión armada no provocada de Rusia contra Ucrania” y está impulsado por los europeos en coordinación con Kiev. “Condena en los términos más fuertes la agresión de Rusia contra Ucrania”, según se señala en información obtenida por AFP.

El texto es similar al que presentaron Estados Unidos y Albania y que fue rechazado por un veto de Rusia en el Consejo de Seguridad el viernes. Ya que reclama el retiro inmediato de las tropas rusas de Ucrania y el fin de los combates, sus autores esperan rebasar el centenar de votos favorables en la Asamblea, en donde no existe el derecho de veto.

De acuerdo con los diplomáticos, la sesión extraordinaria de la Asamblea General, que ha ocurrido cerca de una docena de veces en la historia de la ONU, será un barómetro de la evolución del mundo. Asimismo, “la guerra no es la respuesta”, recordó Guterres antes de subrayar que “necesitamos paz ahora”.

Es importante recalcar que en el Consejo de Seguridad, los países africanos y latinoamericanos (México y Brasil) secundaron la denuncia de la invasión formulada por Estados Unidos y Europa. En la Asamblea General, por otro lado, se espera que los países que usualmente respaldan a Moscú —Siria, Cuba, China, India, Venezuela, Nicaragua, por ejemplo— apoyen la política o se abstengan al momento de votar.

Frente al proceder de Rusia —con decenas de miles de militares en Ucrania y sus alrededores, con tanques, aviones de combate y buques—, la ONU acusa a Moscú de violar el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas que exige a sus miembros abstenerse de toda amenaza o recurso a la fuerza para resolver una crisis.