Cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk luce armado en Kiev para enfrentar a Rusia

En Ucrania no dejan de sumarse nuevos nombres para la lucha contra Rusia. No solo hay civiles, modelos, entre otros, sino también artistas, como el reconocido cantante local de rock y hip hop Andriy Khlyvnyuk, quien se unió a la resistencia desde Kiev, capital del país asediado. En la grabación que fue compartida en Twitter también se le escucha entonando una canción sobre la kalyna roja, flor nacional de su nación.

Además de los civiles que están obligados a enrolarse al ejército local, se supo que hay varios voluntarios, entre ellos estudiantes, que han decidido armarse para enfrentar a la milicia rusa. La misma determinación la ha tenido la Miss Ucrania 2015 Anastasiia Lenna, quien colgó la corona para incorporarse a las 36.000 mujeres de la defensa. Ahora, se conoció que el cantante de la banda Boombox, Andriy Khlyvnyuk, está en Kiev junto al grupo de contingencia.

Todo empezó el mismo 24 de febrero. Apenas la milicia rusa inició el ataque, el músico decidió poner bajo resguardo a sus dos hijos. Así, los subió al carro y salió de Kiev en dirección a la casa de la abuela de los pequeños.

“Llevaré a mis hijos a un lugar seguro, a la casa de la abuela. Y luego regreso para seguir las instrucciones del Gobierno y, si es necesario, tomo mi arma y voy a luchar por mi país”, había dicho Andriy a Euronews.

Días después, cuando retornó, fue encontrado en las calles de la capital con su uniforme de batalla, con una banda con los colores de su país en el brazo izquierdo y con un rifle. Se había unido a las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania, unidad compuesta por los reservistas militares del país. Durante su vigía fue grabado y el video se compartió en Twitter.