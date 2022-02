Un video difundido en la página web recién creada por el Ministerio del Interior de Ucrania revela los testimonios de al menos dos soldados rusos prisioneros, en los que denuncian que fueron obligados a ser parte de la invasión perpetrada desde el jueves 24 de febrero por orden de Vladimir Putin.

“Mamá, papá, no quería venir aquí. Me obligaron” , fueron las palabras de un soldado ruso prisionero, que no supera los 25 años. Mientras que otro militar asegura querer unirse a las filas ucranianas para luchar contra Rusia.

En otra grabación compartida por las tropas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania se aprecia el instante en que un soldado ruso se echó a llorar sin poder explicar la razón por la que llegó a combatir contra Ucrania.

Estos últimos días, el Gobierno ucraniano ha creado una página web con información sobre soldados rusos que han sido hechos prisioneros o que han muerto desde el momento del inicio de la invasión rusa.

“Si sus familiares o conocidos se encuentran en Ucrania y participan en la guerra contra nuestro pueblo, aquí puedes recibir información sobre la suerte que han corrido”, señala la página 200rf.com, donde se van colgando “fotos y videos que recibimos desde el campo de batalla”.

En la página de Ministerio del Interior de Ucrania se publican algunos videos de soldados rusos prisioneros con sus respectivos nombres. Foto: captura - 200rf.com

Por su parte, el Ministerio de Defensa ucraniano está creando una línea telefónica directa para madres de soldados rusos que cayeron prisioneros o muertos en la ofensiva militar lanzada por Rusia contra Ucrania el pasado jueves para que puedan averiguar el destino de sus hijos, informa EFE.

“Este es un gesto de buena voluntad para las madres rusas cuyos hijos son asesinados en grandes números por el régimen demente de (el presidente ruso, Vladímir) Putin” , dijo en una comparecencia Oleksiy Arestóvych, asesor de la Oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El funcionario indicó que hasta el momento el Ejército ucraniano ha capturado a 300 combatientes regulares rusos. Además, contabilizó a “más de 2.000 hombres caídos y alrededor de 2.500 heridos”.

“Mi hijo no fue allí por su propia voluntad”

El jueves 24 de febrero, en el primer día de la operación militar rusa en Ucrania, se publicó una foto de dos soldados rusos prisioneros en la página oficial del comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Valeruy Zaluzny.

Así fue como se enteró Natalia Deineka, de 40 años, residente de la región de Saratov (Rusia), de que su hijo Rafik Rakhmankulov había ido a la guerra y estaba prisionero por fuerzas ucranianas. Él apenas tiene 19 años y su madre pide que lo regresen a casa.

“Mi hijo no fue allí por su propia voluntad, el comandante en jefe lo envió allí. ¿Para qué? No puedo responder a eso” , sostuvo Deineka a la BBC. “Los soldados son personas forzadas. El país los mandó, ellos vienen. No fueron allí por maldad, fueron enviados allí por el Estado”, añadió.

La madre contó que habló con su hijo un día antes de la invasión, el miércoles 23 de febrero. “Él mismo no sabía que los llevarían allí. Acerca de dónde llegarán, ya supieron cuando llegaron al destino”, enfatizó.

“Le pregunto: ‘¿Dónde estás?’, Y él: ‘En el campo’. Creo que, bueno, probablemente en algún lugar cerca de la frontera. ‘¿Dónde estás viviendo?’ Dice que en la carpa, no hace frío, se calientan dos fogones”, relató. Ella preguntó: ‘¿Está tranquilo allí?’ Él dijo: “Sí, todo está en calma, no te preocupes”. Eran alrededor de las diez de la noche.

Lo único que ella desea es recuperar a su hijo cuanto antes. “¿A dónde debo ir, a qué puertas debo tocar para recuperar a mi hijo? No pude entrar a la sala de recepción electrónica del presidente, tampoco contestan el teléfono. Me puse en contacto con el Comité de Madres de Soldados, pero no con la oficina del presidente”, finalizó.

Rafik Rakhmankulov, soldado ruso prisionero en Ucrania. Foto: BBC

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, se dirigió a través de un tuit a las madres de los soldados rusos en el frente, en tanto que Zelenski pidió ayuda a la ONU para que ayuden a Kiev a entregar los cuerpos de los soldados rusos caídos a sus seres queridos.

“¡Madres, esposas, hijas de soldados rusos! Lleven a sus hombres a casa. Vinieron a un país extranjero para matar a gente inocente, destruir nuestros hogares. Nuestro Gobierno miente. El pueblo de Ucrania los recibe con armas, no con flores. Exige a las autoridades que detengan la guerra de conquista, ¡salva a tus seres queridos!”, escribió Kuleba en su cuenta de la red social Twitter.