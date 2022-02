Zelenski abierto a dialogar con Rusia: “No quiero que misiles, aviones, helicópteros vuelen a Ucrania desde Bielorrusia”

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo que enviará una delegación para negociar con el Gobierno ruso en la frontera ucraniano-bielorrusa, junto al río Pripiat. La confirmación se produjo luego de que el mandatario de Ucrania conversara con el presidente del régimen de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, tras mostrar discrepancias para reunirse en zona interna del país extranjero donde se está llevando un referéndum para una reforma constitucional.

El mensaje también fue publicado en Facebook, desde donde Zelenski sostuvo: “ Le he dicho que no quiero que los cohetes, aviones y helicópteros vuelen a Ucrania desde Bielorrusia. No quiero que los soldados vengan desde Bielorrusia ”.

“Él me ha asegurado que no pasará. Mi papel, como presidente, es defender nuestro Estado. Lukashenko me ha propuesto que las delegaciones rusas y ucranias se reúnan en el río Pripiat. Les confieso que no creo demasiado en el resultado de esta reunión, pero deben ocurrir para que la población ucraniana no tenga ninguna duda de que yo, como presidente, no intenté detener la guerra cuando tuvimos, aunque pequeña, una oportunidad de hacerlo”, narró.

Inicialmente, Zelenski rechazó conversar con Rusia en Bielorrusia. El mandatario de Ucrania sostuvo que el diálogo no puede llevarse a cabo en un país cómplice de la agresión contra su nación. Foto: EFE

Previamente, Zelenski había rechazado en distintas oportunidades sentarse a negociar con Moscú en suelo de Bielorrusia, territorio ampliamente plegado al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Poco antes, Rusia informó que su delegación se estaba dirigiendo a la región de Gómel, cercana a la frontera ucraniana, para negociar un posible cese de las hostilidades con Ucrania, según el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, asesor del exagente de la KGB y actual presidente Vladimir Putin.

Se conoce que, desde Bielorrusia, Moscú desplegó unos 30.000 soldados y lanzó uno de los frentes de la invasión. Tras cuatro días de la ofensiva rusa, al menos 198 personas han perdido la vida en territorio ucraniano, mientras más de 360.000 han cruzado la frontera para huir de la violencia, según datos recogidos por El País.