Farid Kahhat: “Putin ha mentido sistemáticamente y ha violado el derecho internacional”

Ante la zozobra que genera una guerra de escala mayor, que involucre la participación de las potencias más importantes del mundo para tratar de frenar la invasión rusa en Ucrania, Farid Kahhat, experto internacionalista peruano, ayuda a entender el origen de esta difícil situación mundial. Asimismo, explica qué postura debe tener el Perú como país que podría verse perjudicado por los adversos efectos económicos.

¿Podemos partir de que realmente Vladímir Putin intenta restablecer la URSS?

No. Yo creo que quien mejor lo expuso es el secretario general de la OTAN. Lo que él dijo es que Putin quiere restablecer la esfera de la influencia que tuvo Rusia durante el período soviético, y la esfera de influencia es distinto a reconstruir la Unión Soviética como estaba. (...) Bielorrusia está colaborando con Rusia en la invasión de Ucrania y por eso se ha hecho acreedor de sanciones. (...) Yo creo que Putin debe haber hecho ofertas en materia de seguridad y económica, que han hecho que Lukashenko esté dispuesto a permitir que su territorio, el de Bielorrusia, sea usado para atacar a Ucrania. (...) Recordemos el caso de Kazajistán, sigue siendo un Estado independiente como Bielorrusia, pero un Estado independiente cuyo Gobierno tiene un acuerdo de seguridad con Putin. (...) Eso no quiere decir que no sea consciente de que restablecer la Unión Soviética no está en sus posibilidades. Quiere tener influencia en esos estados, pero no quiere controlarlos militarmente.

¿Realmente esta lucha tiene un tinte nostálgico como Putin defiende?

Sí. No es nostalgia únicamente. Recordemos, y eso es algo que Rusia no ignora, pero en occidente muy poco recuerdan. Recordemos que Rusia ha sido invadida en más de una ocasión a través de Ucrania y de otras ex repúblicas soviéticas. Son estados tapón, es decir, son estados que ponen distancia entre el territorio de Rusia y el de potenciales rivales. Recordemos que la OTAN es una alianza militar, no un acuerdo de cooperación económica. Las alianzas militares siempre se establecen contra una amenaza de seguridad compartida, que en este caso es Rusia. No nos engañemos.

¿A qué se refiere Rusia cuando habla de “desmilitarizar” un país?

El objetivo de desmilitarizar otro país no es algo que sea lícito bajo el derecho internacional. Tú solo puedes atacar militarmente a otro Estado bajo una o dos circunstancias en el derecho internacional: o porque te atacó primero en legítima defensa en caso de ataque armado, dice la norma de la Carta de Naciones Unidas; o en caso de que lo autorice el Consejo de seguridad de la ONU.

¿Eso no marca un precedente mundial?

Estados Unidos ha hecho algo así en el pasado y es totalmente cierto. Probablemente lo que podría decirse en el caso de Rusia es que en Ucrania ha dado un paso más allá porque, además, anexó un territorio que conquistó por la fuerza, cosa que no han hecho Estados Unidos y sus aliados, pero en todo caso desmilitarizar a otro país contra la voluntad de su Gobierno y de su población muy probablemente no es un objetivo lícito bajo el derecho internacional.

¿En qué podría terminar todo ello?

El punto es que ya está clara la idea de derrocar al Gobierno ucraniano y, además, lo acaba de decir Putin. Ha invocado a las fuerzas armadas y dice ‘quiero negociar’, entre otras cosas, la neutralidad de Ucrania. Esto provocaría que Ucrania se convierta en un Estado neutral como era antes del 2014. Eso no sería nuevo.

¿Eso quiere decir que se impondría un nuevo mandatario, un nuevo caudillo?

Muy probablemente implique eso. Por voto popular no va a surgir un Gobierno prorruso, eso queda claro. Tal vez, sí un Gobierno que sea prorruso y que acepte la neutralidad de Ucrania. Lo que parece estar implícito es que los militares asuman el Gobierno, y ahí parte del problema de un Gobierno que surge de un golpe de Estado.

¿A qué se refiere Zelenski cuando dice que se quedó solo? ¿Qué pudieron haber hecho sus aliados?

Putin ha mentido sistemáticamente. Putin ha violado el derecho internacional al invadir, sin provocación armada, otro país. Dicho lo cual no toda la culpa es de Putin. La OTAN ha cometido dos graves errores como fue el de violar su propio ofrecimiento de no incorporar antiguos aliados de la Unión Soviética o antiguos estados miembros a su organismo. Segundo, cometió un error aún más grave cuando invitó, en el 2008, a Ucrania y Georgia para iniciar el proceso de admisión de la OTAN y 14 años después no lo ha llevado a cabo. La OTAN es parte de este problema y el Gobierno ucraniano es parte del problema. Zelenski no tiene nada que echarle en cara a la OTAN porque está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer.

¿Qué papel juega en todo esto China, y en qué tanto se beneficia?

Probablemente, China lo que decida es aislar aún más su economía de abastecedores internacionales. Probablemente, el mundo se decante en bloques económicos.

¿Y esto haría que se reacomode el orden mundial nuevamente? ¿No estamos ante un retroceso?

Sí, para mal. Los retrocesos en la globalización no se van a revertir pronto.

¿Qué les queda a países como el nuestro en esta tendencia? ¿Cómo queda actuar?

Lamentablemente, el Perú y otros similares somos países que resultan afectados por lo que decidan terceros. Lo único que queda es tratar de mitigar las consecuencias de lo que otros hagan porque no puedes hacer absolutamente nada para impedirlo. ❖