ONU: resolución para condenar invasión de Rusia no prosperó en Consejo de Seguridad

Rusia vetó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, propuesta de Estados Unidos para condenar su invasión a Ucrania. La iniciativa tuvo 11 de 15 votos a favor y contó con las abstenciones de China, India y Emiratos Árabes Unidos.

Al ser uno de los cinco miembros permanentes de este órgano de las Naciones Unidas (junto con EE. UU., Francia, Gran Bretaña y China), Rusia ejerció su derecho al veto, aún cuando el documento sufrió algunas correcciones en las horas previas para “garantizar” que hubiera abstenciones en vez de votos en contra, según un diplomático citado por AFP.

Entre las modificaciones hechas al texto se sustituyó la palabra “condenar” por “deplorar”, y se suprimió una referencia al capítulo 7 de la Carta de la ONU, que prevé un posible recurso a la fuerza. La resolución instaba a Rusia al “cese inmediato del uso de la fuerza” y a que se “abstenga de cualquier amenaza ilegal o use la fuerza contra un Estado miembro de la ONU”.

El veto de Rusia era esperado y Estados Unidos reconocía previamente que el objetivo era, principalmente, mostrar el aislamiento del país gobernado por Vladimir Putin.

“Rusia puede vetar esta resolución, pero no puede vetar nuestras voces, no puede vetar la verdad, no puede vetar al pueblo ucraniano”, manifestó Linda Thomas-Greenfield, embajadora estadounidense ante la ONU, quien insistió en que el país transcontinental terminará por “rendir cuentas”.

Fuentes diplomáticas comunicaron a EFE que la cuestión podría ser llevada por Estados Unidos y sus aliados a la Asamblea General de la ONU, que reúne a los 193 países miembros, y donde no hay derecho al veto, aunque los textos que emanan de ella no tienen carácter vinculante ni la misma relevancia que los del Consejo de Seguridad.

Con información de AFP y EFE