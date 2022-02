Miles piden en las calles a Vladimir Putin detener “locura” de la guerra

Agencias

Miles de personas salieron a las calles de Nueva York, Madrid, Berlín, París, Varsovia, La Haya y en la propia Rusia para instar al presidente ruso, Vladímir Putin, a poner fin a la “locura” de la guerra que desató con la invasión de Ucrania, que ya deja decenas de muertos y más de 100.000 desplazados.

También en la misma Rusia, en 51 ciudades distintas, la policía detuvo a más de 1.700 personas en 51 ciudades distintas por participar en manifestaciones contra la guerra, según la ONG de derechos humanos OVD-info. Rusia cuenta con una severa legislación de control de las manifestaciones que suelen terminar con detenciones masivas.

En Nueva York, unas 200 personas caminaron desde Times Square a la sede de Naciones Unidas preocupadas por la suerte que aguarda a sus familiares en Ucrania.

Es el caso de Kateryna Bieliayeva, de 34 años, que cada poco tiempo comprueba cómo están sus padres, médicos, que deciden quedarse en Cherníhiv, en el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia y Rusia. “Parte de la región ya está ocupada” y siguen los combates, dice angustiada. “Me gustaría hacer algo, pero me siento impotente. (Manifestarme) es lo único que puedo hacer”, asegura esta ucraniana estadounidense.

Dmytro Zhurba, que lleva ocho años en Nueva York y nació y creció en Crimea, anexada por Putin en 2014, está preocupado por sus padres que se protegen “de los aviones (militares) rusos en un sótano (de la localidad) de Kharkiv” .

“Crimea ya no es Ucrania. No puedo estar ahí. Mi madre nació en la región de Donetsk y mi padre en Lugansk. Ya no hay ni Donetsk ni Lugansk”, explica.

En Berlín, frente a la embajada rusa, una pancarta pide: “Detengan esta locura, salven la vida, no más mentiras”. Muchos de los participantes son rusos residentes en Alemania.

En París, centenares de personas llegaron ante la embajada rusa. En Varsovia, capital de Polonia, un manifestante quemó una bandera rusa frente a la embajada de Moscú. En Madrid, el actor ganador de un Óscar Javier Bardem estaba entre el medio centenar de personas congregadas fuera de la embajada rusa. También hubo protestas en Beirut y Tokio.