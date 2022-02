Papa Francisco tras ataque de Rusia a Ucrania: “Tengo un gran dolor en el corazón”

Tras la invasión de Rusia a Ucrania con bombardeos y tropas rusas desplazándose en varios puntos del país afectado, incluso cerca de la capital Kiev, lo que ha causado, hasta el momento, decenas de muertos, el Papa Francisco se pronunció ante lo sucedido con la finalidad de tratar de hacer un llamado de atención a quienes tienen responsabilidades políticas.

A través de un comunicado, el sumo pontífice argentino se dirigió a la comunidad católica, así como también a personas creyentes y no creyentes, en una misiva bajo el título de ‘Llamamiento’.

“Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania” , empezó el mensaje del papa de la Iglesia Católica. En esa misma línea, señaló que “a pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes”.

De otro lado, el representante del Vaticano sostuvo que las personas alrededor del mundo se encuentran bajo angustia y desesperación por lo que viene sucediendo. “Una vez más la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes”, lamentó.

En otra parte de su discurso, hizo un llamado a aquellos que tienen responsabilidades políticas, “para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos”, sentenció el religioso.

El Papa exhortó a los implicados a cesar con los ataques, que vienen desestabilizando la convivencia entre países. “Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional”.

Pronunciamiento del sumo pontifice. Foto: Papa Francisco

Un llamado a creyentes y no creyentes

El sacerdote se dirigió a las personas creyentes y no creyentes para decirles que “Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno” , sentenció.

Por último, el Papa Francisco extendió la invitación a una jornada de ayuno por la paz este Miércoles de Ceniza. “Invito a todos a hacer el próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y el ayuno. Que la Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra ”. finalizó.

Los 5 puntos claves para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania

La situación en la frontera entre Rusia y Ucrania comenzó a copar portadas en noviembre último, con las primeras informaciones sobre un importante refuerzo militar ruso en la zona. Desde entonces, el grado de la retórica ha ido escalando hasta hacer temer el estallido de un conflicto a gran escala. Conoce más en el video de La República.