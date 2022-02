Joe Biden anuncia nuevas sanciones contra Rusia: “Putin escogió la guerra”

El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en su mensaje a la nación este jueves 24 de febrero luego de la invasión rusa a Ucrania.

El mandatario ruso Vladimir “Putin es el agresor, Putin escogió la guerra y ahora su país sufrirá las consecuencias”, afirmó Biden. “Putin será un paria en el escenario internacional”, resaltó.

El mandatario confirmó que su país no entrará a la guerra. “Nuestras fuerzas no estarán involucradas en el conflicto, no irán a luchar a Ucrania; EE. UU. defenderá cada territorio de la OTAN con toda la fuerza posible”, subrayó.

“Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, limitaremos su habilidad, reduciremos su capacidad de financiar su capacidad militar”, afirmó.

En ese sentido, destacó que cuenta con todo el apoyo del G7 en su estrategia de imponer nuevas sanciones contra Rusia.

“La decisión de Putin de hacer una guerra injustificada dejará más débil a Rusia y más fuerte al mundo”, aseguró.

Cuando fue preguntado sobre porqué no sancionar directamente a Putin, el jefe de la Casa Blanca evitó responder, pero aclaró que no descarta nuevas medidas económicas para ahogar las finanzas rusas.

Son cuatro grandes entidades financieras rusas, entre ellas VTB, el segundo mayor banco del país, las que han sido sancionadas. “Esto significa que todos sus activos en EE. UU. serán congelados”, puntualizó Biden.

En medio del aumento de precios en su país, explicó que “lo hemos diseñado a propósito para maximizar el impacto a Rusia y minimizar el daño a EE. UU. y a nuestros aliados”.

De hecho, se comprometió a liberar petróleo de la reserva estratégica si es necesario para proteger a los consumidores del impacto del aumento de los precios.

Washington “liberará barriles adicionales de petróleo cuando las condiciones lo justifiquen”, dijo Biden, quien señaló que “los estadounidenses ya están sufriendo”.

Con información de EFE y AFP