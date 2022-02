Guerra Rusia Ucrania: OTAN, uno de los responsables de la crisis

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Farid Kahhat, sociólogo y profesor de Relaciones Internacionales en la PUCP, el cual advirtió que Vladimir Putin habría preparado a su país para enfrentar el paquete de sanciones económicas que daría la Unión Europea tras su invasión a Ucrania.

¿Qué busca Rusia con estos movimientos?

Rusia no solo viola el derecho internacional de la manera en que las potencias han tendido a hacerlo a lo largo de décadas. Por ejemplo, utilizando la fuerza en circunstancias no avaladas por el derecho internacional, pero, además, ha dado un paso adicional. No solo invade territorio, sino que lo anexa, contraviniendo la norma de derecho internacional de que es inadmisible la adquisición de territorio por la fuerza. Ese fue el caso de Ucrania y, muy probablemente, termine siendo lo mismo con la región del este de Ucrania a partir de esta invasión.

Para entender, ¿por qué Ucrania es considerada por Rusia como parte de ellos?

Ucrania, al igual que Georgia, otro país que la OTAN invitó al proceso de acceso a la organización en el 2008, son estados tapones; es decir, estados que ponen distancia entre el territorio de Rusia y potenciales enemigos. En ese sentido, tienen importancia geopolítica.

Ucrania es particularmente sensible para Rusia porque es un territorio relativamente plano, fácil de invadir, como lo está demostrando la invasión rusa. Además, Ucrania está en el origen mismo de la identidad rusa. Rusia ve a todas las exrepúblicas soviéticas como esferas de influencia con fines de convertirlas como territorios que pongan distancia entre Rusia y sus potenciales rivales.

¿Cómo quedan los países miembros de la OTAN ? ¿Pueden meterse a la guerra?

La OTAN es una alianza militar creada para contener lo que se consideraba el expansionismo y comunismo soviético y, por extensión, mantuvo su existencia para contener el presunto expansionismo ruso, hoy ya no tan presunto, pero la OTAN tiene una regla fundamental en sus estatutos. La Carta Atlántica, en el artículo quinto, establece que el ataque contra uno de los miembros es un ataque contra todos los miembros y deben acudir en la defensa del agredido. Ni Ucrania ni Georgia son miembros.

Llegaron a una fórmula de transacción funesta. Se les invita a ser miembros, pero no se les especifica cuándo se materializaría su ingreso a la alianza. El mensaje que el envía a Rusia es que tarde o temprano aquello que teme se iba a ser realidad. Entonces, si quieres evitarlo, actúa ahora que no se ha materializado.

¿Qué puede hacer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden?

No mucho. La OTAN ya dijo y dejó claro que no iba a intervenir militarmente en Ucrania, es decir, no iba a poner tropas propias. Sí dijo que iba a apoyar militarmente al Estado ucraniano con armas, adiestramiento, información de inteligencia e, incluso, formar una insurgencia en caso de una ocupación de Rusia prolongada en la mayor parte del territorio ucraniano.

(Biden) dijo que su acción iba a ser en el plano de las sanciones económicas. Creo que pueden tener un efecto significativo sobre la economía rusa; de hecho, ya lo tuvieron cuando Rusia anexa a Crimea en 2014 y crea estas repúblicas separatistas. Según estudios, eso le habría costado 2.5% de crecimiento cada año. El problema es que, aunque estas sanciones tengan un efecto, es un efecto que Putin parece dispuesto a asumir.

¿Crees que con estas sanciones la Unión Europea va a tener más peso en el mapa político?

Creo que la OTAN va a cerrar filas en contra de lo que ha hecho Rusia, pero no creo que la Unión Europea tenga un liderazgo. Para Estados Unidos, es más fácil hablar de sanciones económicas porque no tiene una gran relación económica con Rusia. Ese no es el caso de la UE. El 40% del gas que consume Europa proviene de Rusia. Entonces cuando los países miembros aplican sanciones a Rusia, es un arma de doble filo.

La Unión Europea va a aplicar esas sanciones, pero probablemente el costo para Europa sea significativo.

¿Crees que esta intentona por hacerse de Ucrania salga bien para Putin?

En el corto plazo, probablemente logre sus objetivos. Hasta hace poco teníamos a una OTAN dividida entre Estados Unidos, que decía que la decisión de invadir Ucrania ya estaba tomada y había que prepararse para eso, y gobiernos como el alemán y francés, que hacían esfuerzos de último minuto para evitar una guerra.