Blinken “convencido” de que Rusia tratará de derrocar el Gobierno ucraniano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se mostró este jueves “convencido” de que Rusia va a tratar de derrocar al Gobierno ucraniano y no descartó que Moscú pueda tratar de ir más allá en su intento por recuperar influencia en los países vecinos.

“Estoy convencido de que va a tratar de hacer eso”, dijo Blinken al ser preguntado durante una entrevista para el canal ABC sobre si creía que Rusia buscará hacer caer el Ejecutivo ucraniano con su invasión.

El jefe de la diplomacia estadounidense, además, consideró que es “una posibilidad” que el presidente ruso, Vladímir Putin, trate de ir más allá de Ucrania en su campaña militar, pero subrayó que la OTAN y su artículo 5, que establece la defensa colectiva, se presentan como un claro obstáculo para eso.

“ Eso quiere decir que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos los miembros de la OTAN. El presidente (Joe Biden) ha dejado muy claro que vamos a defender cada pulgada del territorio de la OTAN”, señaló.

“Ahora mismo, nuestra atención está en Ucrania; nuestra atención está en impedir que el presidente Putin vaya más allá, pero parece que va por todo lo que pueda conseguir”, añadió.

Joe Biden anuncia nuevas sanciones contra Rusia: “Vladimir Putin escogió la guerra”

El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en su mensaje a la nación este jueves 24 de febrero luego de la invasión rusa a Ucrania.

El mandatario ruso Vladimir Putin “es el agresor, Putin escogió la guerra y ahora su país sufrirá las consecuencias”, afirmó Biden. “Putin será una paria en el escenario internacional”, resaltó.

El mandatario confirmó que su país no entrará a la guerra. “Nuestras fuerzas no estarán involucradas en el conflicto, no irán a luchar a Ucrania; EE. UU. defenderá cada territorio de la OTAN con toda la fuerza posible”, subrayó.

“Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, limitaremos su habilidad, reduciremos su capacidad de financiar su capacidad militar”, afirmó.

Con información de EFE

