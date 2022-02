Isabell II con COVID-19: ¿quiénes pueden sustituir a la reina en caso de enfermedad?

La reina Isabel II, de 95 años, contrajo coronavirus hace algunos días tras haber tenido contacto con su hijo Carlos de Gales, quien también dio positivo al virus al igual que su esposa Camila de Cornualles. Esto, de acuerdo al reporte del Palacio de Buckingham que confirmó el estado de salud de la monarca a través de un comunicado oficial.

En el parte se especificó que la realeza se encuentra experimentando “síntomas leves parecidos a un resfriado. Ella continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las pautas apropiadas” , se detalla en el documento. En las siguientes líneas, conoce quienes podrían sustituirla para asumir las funciones reales.

Isabel II: ¿quiénes son los consejeros de estado?

En caso de enfermedad, la monarca puede delegar y revocar funciones reales a miembros de alto rango por medio de cartas patentadas bajo la Gran Seal of the Realm para evitar retrasos en el despacho de asuntos públicos. En ese sentido, los consejeros de estado, según establece la ley, son las cuatro primeras personas mayores de 21 años que aparecen en la línea de sucesión. A continuación, los detallamos:

El príncipe Carlos de Gales

El príncipe Guillermo de Cambridge

El príncipe Enrique de Sussex

El príncipe Andrés de York

Asimismo, es preciso aclarar que los hijos del duque de Cambridge preceden a sus tíos, pero son menores de edad.

De hecho, de los cuatro anteriormente mencionados solo Carlos y Guillermo son idóneos para encargarse de las funciones de Jefe de Estado porque el otro descendiente de Diana de Gales abandonó la casa real en 2020 junto a su esposa Meghan de Sussex y el padre de Beatriz y Eugenia de York están separados de sus funciones luego de ser denunciados por supuestos abusos sexuales.

¿Cuáles son las funciones que pueden adoptar su consejo de estado?

Según la revista Vanity fair tanto Carlos de Gales como Guillermo de Cambridge pueden asumir el cargo en conjunto, pero la ley dispone que algunas funciones no se pueden delegar. No pueden nombrar al primer ministro británico, no está permitido que ellos creen títulos nobiliarios o disuelvan el parlamento. Además, están prohibidos de encargarse de funciones relacionadas con la Commonwealth.

¿Quién es Isabel II?

Isabel II es la primera hija del rey Jorge VI del Reino Unido. Lilibet, apodo que le dio su padre, fue preparada por los mejores tutores de Inglaterra y destaca por sus estudios en historia constitucional, leyes y literatura.

A los 25 años asumió el reinado y se convirtió en la actual figura principal de su nación y otros 54 territorios ante el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial ingresó al Ejército británico como teniente, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en enrolarse a las fuerzas armadas.