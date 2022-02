Inicio de clases 2022 en Argentina: ¿cuál será el protocolo para el regreso a las aulas?

El inicio de clases 2022 en Argentina está cada vez más cerca. El retorno a la presencialidad se alista con un protocolo sanitario, adoptado por el Gobierno, que regirá en las escuelas de todo el país. Después de la reunión conjunta del Consejo Federal de Salud y Educación, el presidente Alberto Fernández manifestó que la recuperación de la normalidad en las escuelas será desde el próximo 2 de marzo tras dos años de virtualidad.

“ Tenemos que hacer del 2022 el año de la educación, que la normalidad vuelva a existir en los colegio s, volver a llevar a los chicos que perdimos a las escuelas. Acá no debe haber diferencias partidarias ni ideológicas. No vamos a tener una mejor sociedad si los chicos no se educan” sentenció el mandatario.

En las siguientes líneas, conoce toda la información que debes saber sobre el retorno de las clases presenciales en las escuelas argentinas.

¿Cómo será el regreso a clases 2022 en Argentina?

El regreso a clases en Argentina para el presente año 2022 será el 2 de marzo y se deberán cumplir estrictamente los protocolos sanitarios contra la COVID-19 que elaboró el Gobierno y las autoridades sanitarias.

Protocolo COVID-19 para el inicio de clases

Las medidas sanitarias fueron elaboradas por los Consejos Federales de Salud y de Educación con intervención del Ministerio de Educación de la Nación, UNICEF, la OPS, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. A continuación, te detallamos el protocolo:

La escuela tendrá que recolectar toda la información sobre la vacunación contra el coronavirus de toda la comunidad educativa, así como la del calendario nacional.

Se eliminan las burbujas.

Ante la presencia de síntomas o malestar general, asociados o no a la COVID-19, el personal y los alumnos no acudirán a la escuela y deben permanecer en asilamiento siguiendo los criterios vigentes.

En caso de que los síntomas no sean compatibles con el coronavirus, después de 24 horas sin ellos podrán volver a la escuela.

Si se registran casos de la COVID-19, se debe cumplir el aislamiento previsto de los mismos, así como de las medidas ante contactos estrechos según la condición de vacunación

La sospecha y confirmación de contagios no implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

