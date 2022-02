Hombre se bañó para aliviar un dolor en el cuello, pero quedó paralizado de por vida

Darren Roberts, de 39 años, no ha podido caminar, alimentarse ni valerse por sí mismo desde aquel día en que cambió su vida, en julio de 2019. El británico, que estaba viendo televisión en la casa de su familia, sintió un dolor repentino y agudo en su cuello y hombros, seguido de hormigueos en los brazos, y supuso que se debía a un simple pellizco en un nervio .

Tras ello, decidió darse un baño con la esperanza de aliviar esa molestia, pero lentamente los dedos de los pies, las piernas, las caderas, los brazos y el torso se entumecieron y, en 20 minutos, no podía mover el cuerpo.

El exgerente de una empresa de alquiler de herramientas quedó atrapado en la bañera, pero logró que sus padres llamaran a una ambulancia. “Básicamente tuvieron que sacarme del baño, ya que estaba muerto del cuello para abajo”, contó Roberts al medio Wales Online.

El hombre fue internado en UCI del Hospital Universitario de Gales, en la ciudad de Cardiff, dónde los médicos decidieron someterlo a un coma inducido. “Le dijeron a mi familia que se preparara para lo peor” , sostuvo Roberts, quien agregó: “Afortunadamente, empecé a responder al tratamiento y salí del coma después de cuatro semanas”.

Entonces, el hombre notó que su condición era verdaderamente grave: tenía un daño en la médula espinal que era irreversible . “Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Algo tremendo, porque siempre fui una persona muy independiente”, confesó.

Debido al equipo médico del que depende Roberts, no puede regresar al hogar familiar y requiere un nuevo hogar con atención las 24 horas. Foto: Facebook

La peor noticia

“Como los médicos no sabían qué había causado mi condición, no podían decirme si me recuperaría”, agregó el hombre de Gales. Hasta que, en septiembre de 2019, cuando estaba internado en el hospital Rookwood, también en Cardiff, los médicos confirmaron que su problema de columna era irreversible.

La condición que atraviesa Roberts es la de tetrapléjico, lo que significa que necesita ayuda para casi todos los actos de su vida cotidiana. “No puedo comer ni beber sin ayuda. Sufro también de incontinencia total”, informó.

El hombre admitió que sufrió de depresión tras enterarse de que su condición de invalidez sería para siempre. “Nada puede prepararte para la noticia de que nunca vas a volver a caminar, pero que me digan esto junto con el hecho de que nunca podría volver a usar mis manos fue devastador. Siento que solo soy una carga para todos, lo que no ayuda con mi depresión y ansiedad”, señaló.

Roberts agradeció a su familia por su “gran apoyo” en todo el proceso y elogió también la ayuda del equipo que lo atendió durante la pandemia. “El personal de Rookwood hizo todo lo posible para mantener la sala libre de COVID-19 durante todo el tiempo que estuvimos allí”, destacó.