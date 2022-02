Reina Isabel II: ¿cuáles son las enfermedades que superó la monarca en sus 95 años?

La salud de la reina Isabel II, de 95 años, es una especie de región inconquistable. En sus 70 años al frente de la corona británica, ha sufrido pocas enfermedades. Esto, de acuerdo al reporte del Palacio de Buckingham, residencia británica que hace unos días ha comunicado que la monarca ha contraído la COVID-19 y que solo tiene síntomas leves, razón por la que sigue presidiendo encuentros locales.

Este tercer año de pandemia, Isabel Alexandra May, su nombre real, o Lilibeth, como es llamada en el núcleo familiar, no solo ha celebrado sus siete décadas liderando la Commonwealth, las Fuerzas Armadas, y más, sino que también se ha sumado a la lista de infectados de coronavirus en el mundo. A pesar de ello, como correspondencia a su propio historial, no ha dejado de participar en actividades oficiales. Conoce qué otras enfermedades ha padecido y superado.

PUEDES VER: Putin se pronuncia sobre el reconocimiento a las autoproclamadas repúblicas de Ucrania

¿Cuáles son las enfermedades que superó la monarca en sus 95 años?

La reina Isabel II está nuevamente bajo el foco del mundo. La monarca, de acuerdo a un comunicado del Palacio de Buckingham, ha dado positivo a la COVID-19. Este mismo organismo precisó que solo tiene síntomas leves y que seguirá oficiando las actividades de la corona británica. En contadas ocasiones, una enfermedad la ha obligado a ausentarse.

El resfriado de Isabel

La autoridad de la monarquía inglesa tuvo uno de sus primeros problemas de salud conocidos en 1988. Al cierre de ese año, cuando ya tenía 36 años al mando de la corona, sufrió un fuerte resfriado que la obligó a ausentarse de la tradicional misa de Navidad en su finca de Sandringham. Esto se repitió nuevamente, 29 años después, en 2017, cuando tuvo que faltar al mismo evento por la misma enfermedad.

Un problema estomacal y una serie de cirugías

En el 2003, la reina Isabel II también tuvo toda la atención por otra indisposición que finalmente superó y, como dijo un portavoz a la prensa en aquel entonces, “con buen humor”. La monarca, de 76 años en ese entonces, había experimentado síntomas de gastroenteritis y tuvo que ser ingresada al hospital de Londres. Ese mismo año, de acuerdo a The Guardian, la sometieron unas cirugías en el King Edward VII: le extirparon el cartílago de la rodilla derecha y unas lesiones en la cara.