“No me dejan entrar porque soy travieso”: prohíben la entrada a un niño a su colegio

La escuela primaria María Candelaria Vanegas Trévor, situada en Hermosillo, estado de Sonora (México), fue denunciada por discriminación por negarle la entrada a sus instalaciones a un alumno de primer año por supuesta mala conducta, informaron medios locales.

“Quiero estudiar. La maestra y directora no me dejan entrar porque soy travieso. Solo quiero aprender”, escribió Juan Ángel C. en un cartel que se muestra afuera del colegio en una foto publicada en redes sociales por la madre, Scarlett Paola Ríos, reportó Expreso el viernes 18 de febrero.

En un documento dirigido a la directora del plantel, con copia para conocimiento del secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, la mamá indicó que la profesora le dijo que presenta problemas conductuales y por eso determinó su suspensión.

Ríos indicó que con esta medida terminó “prohibiéndole el acceso al plantel y por consecuente su derecho a la educación, violando el artículo 3.° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“Hice la solicitud a la directora de manera formal y personal el jueves pasado en un escrito, sobre por qué a mi hijo le negaban el acceso al plantel, y se negó a dármelo; hice un documento, el cual presenté solicitándole lo mismo, e igual se negó a dármelo”, afirmó Ríos en Twitter.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del estado emitió una respuesta preliminar en la que exhorta a la institución académica a rendir cuentas y argumentar por qué prohibieron al niño el acceso a las clases.

De igual forma, la SEC afirmó que también establecerán medidas contra el plantel, según el diario El Universal.