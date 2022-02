Paola Schietekat, condenada a 100 latigazos tras denunciar abuso en Qatar, busca justicia

El calvario de Paola Schietekat, una joven mexicana que actualmente se encuentra exiliada en su propio país, comenzó el 6 de junio de 2021, cuando un conocido suyo de origen latino entró a su departamento sin su consentimiento y la agredió físicamente. El crimen ocurrió en Doha (Qatar), una de las ciudades más seguras del mundo.

“No se te ocurra decir que yo te golpeé”, fue la advertencia que el agresor lanzó a la mexicana, quien tras ser violentada dio aviso a su madre –residente en México- y a un amigo del trabajo. Paola tomó fotos a sus heridas “para que mi memoria, en un intento de autoprotección, no minimizara los eventos o borrara por completo parte de ellos” y fue a la Policía de Qatar para denunciar los hechos.

Las autoridades de Qatar le dieron tres opciones a Paola: no hacer nada, pedir una orden de alejamiento o llevar el caso hasta las últimas instancias. Por recomendación del cónsul de México, Luis Ancona, la mexicana eligió la última opción sin saber la pesadilla que le esperaba.

Paola radicaba desde los 19 años en el Medio Oriente. Foto: La Nación Dominicana

PUEDES VER: Príncipe Andrés llega a un acuerdo con Virginia Giuffre en la demanda por agresión sexual

Pasó de víctima a acusada

La noche del 7 de junio, el caso de Paola dio un giro inesperado y pasó de ser víctima a acusada, pues su agresor declaró que entre ambos había una relación sentimental, lo que en Qatar se considera una relación extramatrimonial y es castigado .

“De un momento a otro, mi denuncia ya no importaba. La policía refirió el caso a la fiscalía pública, único lugar donde tuve un traductor. Todo se centró alrededor de la relación extramarital, mientras que, bajo mi abaya, la túnica que me recomendaron usar para parecer una ‘mujer de buena moral’ seguían las marcas, moradas, casi negras”, relató Schietekat al portal.

“Me exigieron una prueba de virginidad y ahí fue cuando me di cuenta que todo se había complicado porque ya habían asumido que yo tenía una relación con este hombre”, añadió Sputnik.

Paola radicaba desde los 19 años en el Medio Oriente y trabajaba en el Supreme Committee for Delivery and Legacy, entidad encargada de organizar el Mundial de 2022 en Qatar.

“Ese era mi trabajo soñado y me lo arrebataron, y no solo mi agresor, me lo arrebataron las instituciones mexicanas que no hicieron absolutamente nada y las autoridades cataríes que rompieron incluso la ley local”, sostuvo la mujer a W Radio México.

La noche del 7 de junio, el caso de Paola dio un giro inesperado y pasó de ser víctima a acusada. Foto: Twitter

Regresó exiliada a México

Gracias a su trabajo en el Comité organizador del Mundial de Qatar 2022, la mexicana pudo, prácticamente, huir de Qatar con destino a México el 25 de junio de 2021. Cuando ya se encontraba en su país de origen recibió su sentencia: 100 latigazos y 7 años de cárcel .

“La directora de asuntos internacionales del Comité Supremo revisó con el Ministerio del Interior si yo tenía una prohibición de viaje que me impidiera salir del país y presionaron para que quitaran ese obstáculo. Yo no podía salir porque estaba bajo investigación. Nunca había respirado con más alivio que cuando me sellaron el pasaporte. En México paró la adrenalina y empezó un proceso más lento, aunque igual de complejo y doloroso”, asegura en una carta.

Finalmente, la Corte criminal de Qatar absolvió al agresor y permanecen vigentes los cargos contra Paola por tener una relación fuera del matrimonio, lo que le impide regresar a Qatar, donde la obligarían a recibir 100 latigazos como castigo y cumplir siete años de prisión.

Al respecto, la abogada de la mexicana le ha recomendado que se case con su agresor para que su caso sea desechado.

“Si me caso con él ya no habría ningún cargo en mi contra por una relación extramarital (...) sí lo consideré durante un tiempo”, confiesa Paola, quien señala que esta opción la meditó al verse frustrada por la dilación del caso y las acusaciones en su contra.

Paola radicada desde los 19 años en el Medio Oriente y trabajaba en el Supreme Committee for Delivery and Legacy, entidad encargada de organizar el Mundial de 2022 en Qatar. Foto: Twitter

La segunda audiencia del caso se realizó el pasado 14 de febrero; sin embargo, esta quedó cancelada, pues el agresor de la mexicana abandonó Qatar y al lugar no se presentó ningún representante de la Embajada mexicana.