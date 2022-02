México: joven que mató a su violador sale de la cárcel y enfrentará proceso en libertad

Roxana “N”, originaria de Oaxaca (México), quien fue acusada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por asesinar a un hombre que abusó sexualmente de ella, salió del penal Neza Borde la madrugada del 16 de febrero cuando un juez decidió que debería llegar el proceso legal en libertad.

“¡Roxana, hermana, aquí está tu manada!” y “¡Roxana, eres valiente, no una delincuente!” fueron algunas frases que le gritaban a la muchacha las integrantes del colectivo “Nos Queremos Vivas Neza” cuando salió de la cárcel, en donde estuvo desde mayo de 2021. Esta es una organización que le ha brindado su apoyo a Roxana, joven de 21 años que fue víctima de abuso sexual.

La joven se pudo reencontrar con sus familiares y amigos, quienes la esperaban fuera del centro. Ella le dio gracias al colectivo y a todas las personas que se sumaron a defenderla en estos duros momentos.

Le eliminan prisión preventiva

Un juez de Control del Poder Judicial del Estado de México determinó procedente modificar la “preventiva impuesta a Roxana “N” por el hecho delictuoso de homicidio simple cometido con exceso de legítima defensa, en agravio de Sinai “N” ”, registrado en 2021.

De acuerdo a los medios locales, la norma la obliga a no salir del Estado de México y la Ciudad de México. Además, no puede ir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; en otras palabras, no debe “acudir al lugar de los hechos”.

Tampoco puede aproximarse o comunicarse con los ofendidos y testigos, lo cual tendrá vigencia durante todo el tiempo que dure el procedimiento penal.

“Tenía miedo”

El colectivo “Nos Queremos Vivas Neza” difundió una carta escrita por Roxana, en donde cuenta lo que ocurrió.

Ese 8 de mayo se dirigía a su casa, pero unas calles antes de llegar se encontró a una amiga y se quedó a conversar. Unos minutos más tarde, un joven a quien solo conocía de vista se les acercó para unirse a la plática. Cuando se despidieron, el sujeto le ofreció acompañarla a su casa y ella aceptó.

“Llegó cuando yo me estaba retirando, se ofreció a llevarme a mi domicilio, que es muy cercano, pero cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos, que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto. Insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí. Sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán ‘es su culpa, ella lo dejó entrar’. Estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar”, contó.

De acuerdo a Roxana, el muchacho la atacó físicamente y la violó. Al intentar defenderse, ella tomó un abrigo y lo asfixió hasta su muerte.

Asustada por lo sucedido, metió su cuerpo en un costal y lo dejó en la calle, específicamente en la colonia Benito Juárez. En ese recorrido, un vecino se dio cuenta de que algo no andaba bien y llamó a los policías municipales. Ellos revisaron el costal y encontraron el cuerpo del hombre, razón por la cual fue ingresada al penal Neza-Bordo.

Roxana aceptó el asesinato, pero también recalcó que fue en defensa propia, porque él estaba abusando sexualmente de ella. Sin embargo, ha estado en prisión por ese delito por más de seis meses.

Denunció irrugularidades

Roxana denunció a las autoridades el no haberle realizado las pruebas correspondientes como las periciales, examen médico, psicológico y el no haber presentado la declaración en donde narró que fue violada.

“Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada, y por haber actuado”, dijo la muchacha.

“Ahora que estoy recluida me pongo a pensar que las leyes y la sociedad son injustas. Tal vez debí dejar que mi agresor se saliera con la suya, se fuera y me dejara tal vez muerta o herida para no tener que vivir esto que vivo”, redactó.

Roxana ahora espera reunirse con su hijo y su madre, quienes no estuvieron con ella al salir de la cárcel, pues se fueron a su estado natal, Oaxaca.