Asamblea de Ecuador aprueba ley que garantiza el acceso al aborto en casos de violación

Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador aprobó, este jueves, el texto final de la Ley que garantizará el aborto en caso de violación.

“Con 75 votos afirmativos, el Pleno Legislativo aprueba el nuevo texto final íntegro del proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción del Embarazo en caso de violación”, informó la Asamblea en su cuenta de la red social Twitter tras la votación.

El proyecto aprobado establece un máximo de 12 semanas de gestación para que se practique el aborto en caso de violación y fija un plazo excepcional hasta las 18 semanas de gestación para niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades.

El documento final fue reformulado por la Comisión de Justicia de la Asamblea, luego de una primera votación en la que alcanzó 66 votos que fue reconsiderada para finalmente dar paso al nuevo texto.

El proyecto aprobado por la Asamblea deberá ser remitido al Ejecutivo, que podrá aprobarla o vetarla, parcial o totalmente.

Grupos anti derechos y feministas se enfrentan

Grupos anti derechos y feministas se mantienen afuera de la legislatura de Ecuador tras la aprobación del proyecto de ley.

De un lado, mujeres en ropa interior amarradas a sillas, quienes imitan la posición fetal; del otro, mujeres y hombres pidiendo lo que denominan acciones ‘‘provida’’.

Gritos y cánticos de los dos lados, a favor y en contra de una ley que norme el aborto en caso de violación reproduce la tensión que se vivió al interior de la legislatura, en la que también se repitieron las dos posiciones entre los legisladores.

Dos vallas metálicas colocadas a pocos metros de distancia separan a los grupos a favor y en contra del aborto, ubicados frente a frente.

“Diana no sabe si llamar a Miguel como su hermano o su hijo; Kelly debería estar jugando con sus muñecas, pero está cuidando al hijo de su violador; Analía quedó embarazada producto de una violación grupal, a las 23 semanas intentó abortar, pero el centro de salud le negó la atención”, son algunas de las historias que cuentan letreros ubicados en sillas vacías afuera de la Asamblea.

Cada silla representa a una mujer violada y en ellas se puede encontrar una camiseta, un pantalón, unos zapatos, flores; también están representadas quienes no pudieron contar la terrible experiencia, como es el caso de Andrea, cuyo violador amenazó con matarla si lo denunciaba; ella prefirió morir antes que parir el hijo de su abusador.

“Eso es tortura, es un castigo, parir el fruto de un delito, eso es tortura, eso es dolor, eso no es justo y reparador; y la culpa no era mía, Asamblea tortura, Asamblea castiga; el violador eres tú, el violador eres tú en la Asamblea antiderechos, y la culpa no era mía si ponen plazos para que decidas”, corean feministas congregadas en la sede del legislativo.

PUEDES VER: Biden promete defender derecho al aborto para no dar marcha atrás en igualdad de mujeres

Desde la otra orilla, los grupos autodenominados provida cantan: “Sí, sí, sí, a la vida dile sí; no, no, no, al aborto dile no; canta si le dices sí a la vida, sí al amor; el aborto tiene un corazón que late”.

El proyecto aprobado este jueves cumple una sentencia emitida el 28 de abril de 2021 por la Corte Constitucional (CC), que despenalizó el aborto por violación en Ecuador y ordenó la emisión de la respectiva normativa.

La votación se aplazó el pasado 25 de enero por desacuerdos entre las bancadas legislativas en la temporalidad para el procedimiento médico; igual sucedió el 4 de febrero.

En ambas ocasiones, el proyecto fue devuelto a la Comisión de Justicia de la Asamblea para hacer ajustes en el texto.

Inicialmente, dicha instancia legislativa recomendó, en un informe de mayoría, un máximo de 28 semanas de gestación para que se practique el aborto en mayores de 18 años, mientras que para las menores y mujeres con discapacidad no se fijó un plazo.

Luego, propuso que en el caso de las niñas y adolescentes dicho procedimiento se dé hasta las 22 semanas de gestación, mientras que para las mujeres mayores de 18 años sugirió hasta las 20 semanas.

Cabe mencionar que colectivos feministas y por los derechos humanos han manifestado su preocupación porque la ley, si bien configura un avance, implica que determinados grupos de mujeres no puedan acceder al derecho al aborto debido a la restricción de plazos.

Con información de Sputnik