Le dijeron que sufría de nariz seca por los dolores en su cara, pero en realidad tenía cáncer

Desde 2019, Trish Hawley se quejaba de un dolor insoportable cada vez que se lavaba la cara en su casa, ubicada en la ciudad de Huntsville, en Canadá. Sumamente preocupada fue al hospital, donde los médicos le aseguraron al principio que sus síntomas se debían a una infección causada por una sequedad en su fosa nasal derecha.

En los meses siguientes, la incomodidad creció constantemente hasta que quedó con un dolor insoportable en su rostro. Según el diario británico Mirror, la mujer de 42 años, pasó nuevamente por una serie de exámenes, cuyos resultados confirmaron que tenía cáncer y que debían extirparle la nariz .

Un tratamiento que no funcionó

A Trish comenzaron a tratarla del tumor con radioterapia, pero eso no funcionó, y los médicos decidieron que había que extirparle la nariz. El procedimiento, conocido como rinectomía, le salvaría la vida, pero la dejaría con el rostro desfigurado.

“No soy una persona vanidosa y no pienso mucho en la apariencia, sabía que no era poco atractiva, pero pensé en lo que esto significaría para mi identidad”, sostuvo Trish, que es inspectora de salud pública, según Mirror.

Trish sentía tanto dolor diariamente que solo quería que se fuera. Cuando llegó a la cirugía, el médico la miró y dijo: “El tumor está enojado”, contó.

“Le pregunté si era para sacarme la nariz, sabiendo ya la respuesta, entonces me dijo que sí. Empecé a llorar probablemente durante 10 minutos y todo el tiempo él me consoló. La ansiedad apareció poco después y tuve náuseas y mareos durante una semana”, recuerda Trish.

La mujer antes de ingresar al quirófano para la operación. Foto: Mirror

Trish recuerda lo duro que fue también aquel momento para su marido: “No pudo verme durante cinco o seis meses después de la operación sin la nariz. No fue porque pensara que yo era fea, sino que era solo un gran recordatorio de lo que pasé, y estaba justo en el medio de mi cara”.

En octubre de 2021, más de un año después de su cirugía, a Trish se le colocó una prótesis nasal temporal . “Fui a mi cita para que me hicieran un molde en el sitio de la herida y luego volví por segunda vez, y la protesista lo había esculpido en cera, me lo puse y simplemente lloré.

“El anaplastólogo que lo hizo me dijo que era prematuro y que aún no estaba terminado. A sus ojos, era muy duro, pero significaba mucho. Todavía me emociono al respecto ahora”.

Conseguir mi nariz fue increíble

“No se trata solo de la apariencia, sino que significa que puedo salir a caminar sin que me miren o se rían de mí, y pequeñas cosas como poder volver a usar mis anteojos”.

Desde su cirugía, Trish ha estado trabajando con una organización benéfica canadiense llamada AboutFace que apoya a las personas con diferencias faciales.