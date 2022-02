Mujer es degollada por un indigente al que dejó entrar a su casa para que se bañara

Una mujer de la localidad de Salt Lake City, capital de Utah (Estados Unidos), fue degollada por un indigente al que había dejado entrar a su casa para que se bañara, informó la Policía local durante el último fin de semana.

En un comunicado, citado por el canal de noticias RT, la Policía detalló que la víctima —cuyo nombre y edad no ha sido revelado públicamente— sobrevivió al ataque y el sospechoso ya está detenido.

Se trata de Eric Jones, de 30 años, quien fue privado de libertad el pasado 11 de febrero luego de que cinco días antes atacara a la mujer dentro de su residencia. La Policía acudió al lugar luego de que los vecinos reportaran que “una mujer sangraba abundantemente”.

La mujer fue trasladada a un hospital cercano en estado crítico e inmediatamente fue sometida a una cirugía de emergencia. Desde entonces, su estado de salud fue actualizado y se confirmó que ya estaba estable.

Hasta el lunes 14 de febrero por la tarde, no se dio más información sobre su estado.

“Durante la investigación, la víctima le dijo a la policía que dejó que el sospechoso entrara a su residencia para que pudiera ducharse”, se informó en el texto oficial.

Igualmente, la Policía de Salt Lake City añadió que “la mujer describió al sospechoso como una persona sin hogar”.

“Hay que decirlo: sepa a quién está dejando entrar a su casa y no permita que entren en su casa personas de las que no está seguro. Pero esta relación entre los dos no está clara, nuevamente”, declaró la detective de la Policía de Salt Lake City, Michelle Mechling.

Jones fue recluido en la cárcel metropolitana del condado de Salt Lake por un cargo de asalto agravado. Entretanto, las autoridades apuntaron que las investigaciones sobre el caso continúan.