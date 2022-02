Cientos de personas “inocentes” irán a prisión para probar una nueva cárcel en Suiza

¿Irías voluntariamente a la cárcel por cuatro días? Aunque resulte ser una propuesta muy disparatada, cientos de personas en Suiza ya se alistan para vivir esta experiencia. La iniciativa surgió de la administración penitenciaria de Zúrich, cuyas autoridades han decidido poner a prueba las instalaciones de una nueva cárcel .

El Gefängnis Zurich West, un enorme edificio ubicado en el centro de la ciudad con capacidad para 241 celdas, se inaugurará en abril, pero antes, decenas de voluntarios pasarán varias noches en sus instalaciones.

El sábado 19 de febrero, las autoridades penitenciarias abrieron las inscripciones para quienes desean ir a prisión de forma voluntaria, y el proceso finalizó la noche del 13 de febrero con alrededor de 700 solicitudes.

Cabe resaltar, que en esta iniciativa no se prevé utilizar todas las celdas. Los voluntarios debían ser mayores de 18 años, vivir en Zúrich y aceptar la verificación de sus antecedentes por parte de la Policía.

Los aspirantes seleccionados serán ‘condenados’ a cuatro días de prisión, del 24 al 27 de marzo . Entre otras cosas, los futuros ‘reos’ tendrán la opción de elegir, además de la cocina clásica, platos vegetarianos o incluso halal si así lo desean.

Ellos también podrán salir en ‘libertad condicional’, es decir, que no será necesario permanecer en la prisión los cuatro días. Sin embargo, las personas que califiquen para probar la nueva cárcel no podrán ingresar con dispositivos electrónicos.

Esta no es una experiencia para vivir en pareja, pues no está permitido en el formulario y las celdas no son mixtas. Lo que sí puede elegir el voluntario es que la celda sea para fumadores o no fumadores.

¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa?