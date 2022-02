Joven fue por unos retoques a una peluquería para su fiesta de 15 y la dejaron calva

Una joven de Buenos Aires, al este de Argentina, sufrió la caída de su cabello hasta quedar prácticamente calva luego de someterse a un procedimiento en una peluquería. Se estaba preparando para festejar su fiesta de 15 años, reportaron durante los últimos días los medios locales.

La adolescente quería que le retoquen el color de las raíces de su cabellera. Tras el incidente, sus familiares indican que no hace más que llorar.

“A mi sobrina esto la destruyó”, manifestó a TN la tía de la afectada. De acuerdo al relato de la joven, la peluquera se puso a arreglar una cortina que se le había roto y la dejó con el producto colocado en la cabeza más tiempo del que correspondía.

“La tuvo más de una hora y media cuando siempre la deja 40 minutos”, declaró por su parte Verónica, la madre.

“Cuando la fue a enjuagar en la bacha, perdió todo el pelo”, narró la mujer, que cuando fue en busca de su hija la encontró en plena crisis de nervios.

“La llevé a otra peluquería para ver si podían hacer algo, pero estaba totalmente pelada”, remarcó la progenitora.

Verónica intentó denunciar lo ocurrido en la comisaría, pero la derivaron al Juzgado Civil y Comercial por Daños y Perjuicios. En tanto, la peluquera acusada no se ha pronunciado ni se ha comunicado con la familia.

Debido a lo ocurrido, la joven empezó a utilizar peluca, pero no pudo tener su fiesta de 15 años. Además, se detalló que es subcampeona nacional en patín, pero, por ahora, no podrá participar en su categoría, ya que no se permite usar peluca en las competencias, reportó T13.

