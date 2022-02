Seis miembros de una familia fueron apuñalados por un pariente mientras dormían

Un hombre de 29 años fue detenido en Filadelfia, al este de Estados Unidos, acusado de apuñalar a seis miembros de su familia mientras dormían. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4.00 p. m., del viernes 11 de febrero, en el domicilio en el que residían.

Según han informado las autoridades, las víctimas tienen entre 26 y 57 años.

El acusado presentaba “sangre en el rostro y cortes en las manos”. Fue arrestado poco después de que policías locales respondieran a una llamada. Los agentes lo trasladaron a un centro médico para que recibiera tratamiento y luego pueda pasar a dependencias estatales.

Una mujer de 49 años se encuentra en estado crítico y otras dos víctimas, de 30 y 32 años, también figuran en ese estado.

En condición estable se encuentra un joven de 26 años, una mujer de 55 y un hombre de 57.

Según algunas fuentes locales, habían niños en la casa cuando ocurrió el ataque.

La policía manifiesta que el autor del ataque es un miembro de la familia; sin embargo, no se ha revelado su nombre ni las identidades de los otros seis miembros, consigna The New York Post. Los agentes siguen investigando.