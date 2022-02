Refugio para migrantes de Chile está colapsado: “Nos hemos quedado estancados”

Autoridades de la comuna de Colchane, de la Región de Tarapacá (Chile), informaron que el refugio para albergar a migrantes que ingresan de forma irregular al país está colapsado. Esto se da en medio de una agudización de la crisis migratoria y de seguridad que afecta a la zona.

El Dispositivo de Primera Respuesta de Colchane ya no puede recibir más migrantes, según contó el encargado de este campamento, Iván Ribera, “ahora, lamentablemente, por el tema del paro, nos hemos quedado como estancados”, reportó este domingo Agencia UNO.

Gremios de dueños de camiones han liderado una serie de manifestaciones en los últimos días. Denuncian que la ola de migrantes que ha entrado usando pasos no habilitados por la frontera con Bolivia durante la pandemia generó un aumento de los crímenes y delincuencia en el norte de Chile.

La semana pasada, un joven camionero fue abordado por un grupo de tres sujetos, supuestamente extranjeros, según los primeros antecedentes, y tras una riña fue golpeado y lanzado desde un puente, donde falleció.

Esta situación endureció las medidas de presión de los camioneros, quienes realizaron bloqueos de calles y carreteras, y solicitaron una reunión urgente con las autoridades.

“Por el asunto de la paralización de las carreteras nos quedamos estancados, estamos a ‘full’ de capacidad ahora en el campamento, solamente a la espera de la solución que nos puedan dar para que ya se reactiven las carreteras para poder empezar a volver a el flujo de la gente”, dijo.

Ribera comentó que en el campamento han priorizado a las familias con infantes en esta situación que ha empeorado para la comunidad migrante.

“Debido a la muerte de un gandolero chileno, han cerrado las vías y ningún transporte nos quiere llevar a ningún lado. Nosotros somos personas buenas, no somos personas malas”, declaró Osvaldo García, extranjero que ingresaba a Chile acompañado de su esposa y dos hijos.

Por su parte, Leandro Ramírez, joven venezolano, narró su caso particular afectado por su salud: necesita retomar su tratamiento antirretroviral para VIH suspendido desde hace cuatro años.

“No tengo idea cómo recibir ayuda humanitaria para mi tratamiento, para regularizar mi tema inmunológico. Con esto de la altura y el hambre me siento muy cansado, camino dos o tres kilómetros y tengo que parar porque no me siento muy bien”, agregó.

El sábado 12 de febrero el Gobierno de Chile anunció estado de excepción constitucional en el norte del país.

