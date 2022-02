El principio del fin de la mascarilla: ¿en qué países ya no es obligatorio usarla en interiores?

La mascarilla, considerada una herramienta eficaz para prevenir el contagio de coronavirus, está dejando de ser obligatoria usarla en exteriores en varios países europeos, gracias a la evolución de la pandemia. Sin embargo, solo algunos gobiernos han decidido eliminarla por completo junto al levantamiento de las restricciones.

La OMS ya ha constatado que Europa está en buena posición para controlar la COVID-19 debido a la alta tasa de vacunación de su población y al extendido nivel de contagios, lo que lleva a varios países a aligerar las limitaciones, pese a la presencia de la variante ómicron.

Según el investigador de actitudes y comportamientos públicos de la Universidad de Swansea, Simon Williams, en una entrevista con la cadena ‘CNN’, “los niveles de preocupación sobre ómicron tienden a ser más bajos con las variantes anteriores” . Además, de que el factor del miedo hacia el virus es menor.

Esto se debe a que las personas ya no tienen temor a contagiarse, ya que saben que eventualmente se infectarán. Según Williams, incluso con el fin de superar el virus de una vez, algunas personas buscan el virus activamente. Una práctica que los médicos rechazan rotundamente.

A continuación, estos son los países que han eliminado el uso obligatorio de mascarillas en exteriores e interiores.

Dinamarca

Dinamarca se convirtió en el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones contra la COVID-19. El 1 de febrero, dijo adiós al uso obligatorio de mascarillas en espacio interiores , tener el pasaporte de vacunación en bares, restaurantes y estadios, y al aislamiento obligatorio para los contagiados.

Según reporta el medio The Atlantic, su actual tasa de infección es más alta que la de cualquier otro país del mundo, excepto uno: el archipiélago del Pacífico Sur, Palau. Entonces ¿por qué se tomó la decisión de levantar todas las restricciones?

El descenso de los ingresos a UCI y el alto nivel de vacunación (81% de la población tiene dos dosis y el 61% ha recibido la dosis de refuerzo), hace que la enfermedad que provoca el Sars-CoV-2 ya no sea socialmente crítica en Dinamarca.

“Nuestros hospitales no están sobrecargados. Tenemos una excelente vigilancia de los datos de nuestro sistema hospitalario”, sostuvo Michael Bang Petersen, investigador y asesor del gobierno danés.

Además, “las personas están en el hospital durante mucho menos tiempo que en olas anteriores. El número de personas que reciben tratamiento por neumonía es un indicador crítico, y también está bajando”, añadió el experto.

Suecia

Desde el 9 de febrero, Suecia fue el segundo país de la Unión Europea (UE) en eliminar todas las restricciones relacionadas con la COVID-19. “Es hora de volver a abrir Suecia”, anunció en conferencia de prensa la primera ministra, la socialdemócrata Magdalena Andersson.

Si en Dinamarca las mascarillas sólo se han utilizado en interiores durante los periodos de máximo contagio, en Suecia no sólo no han sido obligatorias en exteriores, sino que interiores sólo se ha recomendado su utilización en el transporte público en horas punta en caso de que no fuese posible mantener una distancia de seguridad.

Francia

El Gobierno en francés a través del Ministerio de Sanidad anunció el último viernes que a partir del 28 de febrero la mascarilla dejará de ser obligatoria en el interior de aquellos locales que exijan el pasaporte o certificado de vacunación para entrar. En el transporte la mascarilla seguirá siendo obligatoria.

Por su parte, la Unión Europea considera que todavía es pronto para tratar el coronavirus como un virus estacional. “La realidad es que tenemos una variante muy contagiosa, ómicron, que ha acelerado la ola en varios Estados miembros, por lo que necesitamos ser cautos”, resaltó el ministro de Sanidad francés, Oliver Véran.

“Es pronto para decir que estamos fuera de la pandemia”, agregó.

Estados Unidos

El principio del fin de la mascarilla en interiores ha comenzado en EE. UU. El estado de Nueva York decretó que deje de ser obligatoria desde el 10 de febrero en comercios, restaurantes y empresas de todo tipo, aunque se pedirá su uso en escuelas, residencias de ancianos, centros sociales, cárceles y transporte público, según The New York Times.

Otros estados como California, Oregón, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware o Massachuessetts han hecho anuncios parecidos.

Finlandia

El Gobierno de Finlandia acordó el miércoles 2 de febrero la eliminación progresiva y gradual a lo largo de este mes de las medidas restrictivas para hacer frente al coronavirus. Los controles fronterizos ya finalizaron, mientras que el uso de la mascarilla quedó en el olvido.

La primera ministra, Sanna Marin, señaló que se encuentran negociando con los otros partidos en el Parlamento el cronograma para la eliminación de todas las restricciones. Desde el inicio de la pandemia, Finlandia suma 501.152 casos de COVID-19 y 2.012 personas fallecidas, según el conteo de la Universidad de John Hopkins.

Noruega

Noruega también levantó la mayor parte de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus ante la menor gravedad de la variante ómicron y el alto índice de población vacunada. Hasta el 17 de febrero será obligatorio el uso de mascarillas en interiores cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad de un metro y estarán vigentes otras recomendaciones, informa Efe.

“Resumiendo, pasamos de reglas detalladas al metro de distancia, la mascarilla y el sentido común” , ha resumido la ministra de Sanidad noruega, Ingvild Kjerkol. El 90,9% de la población mayor de 18 años ha recibido la pauta completa de la vacuna.

Reino Unido

En Reino Unido ya no se pide el documento que prueba que la persona que lo porta está inmunizada y tampoco que los ciudadanos trabajen desde casa cuando sea posible. Además, la mascarilla dejó de ser obligatoria en interiores y exteriores.

Además, las mascarillas tampoco son obligatorias en las aulas escolares, aunque el Gobierno de Boris Johnson aún sugiere el uso de algún tipo de cobertura facial en espacios con presencia de ciudadanos masivos.